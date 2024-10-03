https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/abd-disisleri-ukraynanin-sundugu-zafer-plani-ucuncu-ulkelerin-eylemlerini-iceriyor-1088741103.html
ABD Dışişleri: Ukrayna'nın sunduğu ‘zafer planı’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içeriyor
ABD Dışişleri: Ukrayna'nın sunduğu ‘zafer planı’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içeriyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna'nın ‘zafer planının’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içerdiğini belirtti. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T00:17+0300
2024-10-03T00:17+0300
2024-10-03T00:16+0300
ukrayna krizi
matthew miller
abd dışişleri bakanlığı
ukrayna
zafer
plan
vladimir zelenskiy
eylem
dmitriy peskov
kremlin
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Miller günlük basın brifinginde, Ukrayna'nın sunduğu ‘zafer planının’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içerdiğini söyledi.Miller, “Ukrayna'nın sunduğu zafer planı yalnızca Ukrayna'nın yapabilecekleriyle ilgili değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki devletlerin yapabileceği eylemlerle de ilgili” dedi.Planın ayrıntılarını açıklamayacağını belirten Miller, bunu girişimin sahibi olan Ukrayna’ya bırakacağını kaydetti.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın ‘zafer planının’ hazır olduğunu, planın aynı zamanda ‘Rusya'yı savaşı diplomatik yollardan bitirmeye zorlayacak güçlü bir paketi’ içerdiğini söylemişti.Buna karşılık, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kiev rejiminin niteliğini bildiğini, özel askeri operasyonu sürdürdüğünü ve hedeflerine ulaşacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/rusya-ukrayna-birlikleri-kursk-bolgesinde-300den-fazla-asker-ve-iki-zirhli-arac-kaybetti-1088714547.html
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matthew miller, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, zafer, plan, vladimir zelenskiy, eylem, dmitriy peskov, kremlin
matthew miller, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, zafer, plan, vladimir zelenskiy, eylem, dmitriy peskov, kremlin
ABD Dışişleri: Ukrayna'nın sunduğu ‘zafer planı’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içeriyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna'nın ‘zafer planının’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içerdiğini belirtti.
Miller günlük basın brifinginde, Ukrayna'nın sunduğu ‘zafer planının’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içerdiğini söyledi.
Miller, “Ukrayna'nın sunduğu zafer planı yalnızca Ukrayna'nın yapabilecekleriyle ilgili değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki devletlerin yapabileceği eylemlerle de ilgili” dedi.
Planın ayrıntılarını açıklamayacağını belirten Miller, bunu girişimin sahibi olan Ukrayna’ya bırakacağını kaydetti.
Daha önce Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın ‘zafer planının’ hazır olduğunu, planın aynı zamanda ‘Rusya'yı savaşı diplomatik yollardan bitirmeye zorlayacak güçlü bir paketi’ içerdiğini söylemişti.
Buna karşılık, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kiev rejiminin niteliğini bildiğini, özel askeri operasyonu sürdürdüğünü ve hedeflerine ulaşacağını ifade etmişti.