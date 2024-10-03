https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/abd-disisleri-ukraynanin-sundugu-zafer-plani-ucuncu-ulkelerin-eylemlerini-iceriyor-1088741103.html

ABD Dışişleri: Ukrayna'nın sunduğu ‘zafer planı’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içeriyor

ABD Dışişleri: Ukrayna'nın sunduğu ‘zafer planı’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içeriyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna'nın ‘zafer planının’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içerdiğini belirtti. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

matthew miller

abd dışişleri bakanlığı

ukrayna

zafer

plan

vladimir zelenskiy

eylem

dmitriy peskov

kremlin

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Miller günlük basın brifinginde, Ukrayna'nın sunduğu ‘zafer planının’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içerdiğini söyledi.Miller, “Ukrayna'nın sunduğu zafer planı yalnızca Ukrayna'nın yapabilecekleriyle ilgili değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki devletlerin yapabileceği eylemlerle de ilgili” dedi.Planın ayrıntılarını açıklamayacağını belirten Miller, bunu girişimin sahibi olan Ukrayna’ya bırakacağını kaydetti.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın ‘zafer planının’ hazır olduğunu, planın aynı zamanda ‘Rusya'yı savaşı diplomatik yollardan bitirmeye zorlayacak güçlü bir paketi’ içerdiğini söylemişti.Buna karşılık, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kiev rejiminin niteliğini bildiğini, özel askeri operasyonu sürdürdüğünü ve hedeflerine ulaşacağını ifade etmişti.

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matthew miller, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, zafer, plan, vladimir zelenskiy, eylem, dmitriy peskov, kremlin