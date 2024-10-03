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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/abd-disisleri-ukraynanin-sundugu-zafer-plani-ucuncu-ulkelerin-eylemlerini-iceriyor-1088741103.html
ABD Dışişleri: Ukrayna'nın sunduğu ‘zafer planı’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içeriyor
ABD Dışişleri: Ukrayna'nın sunduğu ‘zafer planı’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içeriyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna'nın ‘zafer planının’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içerdiğini belirtti. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
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abd dışişleri bakanlığı
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Miller günlük basın brifinginde, Ukrayna'nın sunduğu ‘zafer planının’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içerdiğini söyledi.Miller, “Ukrayna'nın sunduğu zafer planı yalnızca Ukrayna'nın yapabilecekleriyle ilgili değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki devletlerin yapabileceği eylemlerle de ilgili” dedi.Planın ayrıntılarını açıklamayacağını belirten Miller, bunu girişimin sahibi olan Ukrayna’ya bırakacağını kaydetti.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın ‘zafer planının’ hazır olduğunu, planın aynı zamanda ‘Rusya'yı savaşı diplomatik yollardan bitirmeye zorlayacak güçlü bir paketi’ içerdiğini söylemişti.Buna karşılık, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kiev rejiminin niteliğini bildiğini, özel askeri operasyonu sürdürdüğünü ve hedeflerine ulaşacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/rusya-ukrayna-birlikleri-kursk-bolgesinde-300den-fazla-asker-ve-iki-zirhli-arac-kaybetti-1088714547.html
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matthew miller, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, zafer, plan, vladimir zelenskiy, eylem, dmitriy peskov, kremlin
matthew miller, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, zafer, plan, vladimir zelenskiy, eylem, dmitriy peskov, kremlin

ABD Dışişleri: Ukrayna'nın sunduğu ‘zafer planı’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içeriyor

00:17 03.10.2024
© AP Photo / Nathan HowardABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Nathan Howard
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna'nın ‘zafer planının’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içerdiğini belirtti.
Miller günlük basın brifinginde, Ukrayna'nın sunduğu ‘zafer planının’ üçüncü ülkelerin eylemlerini içerdiğini söyledi.
Miller, “Ukrayna'nın sunduğu zafer planı yalnızca Ukrayna'nın yapabilecekleriyle ilgili değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki devletlerin yapabileceği eylemlerle de ilgili” dedi.
Planın ayrıntılarını açıklamayacağını belirten Miller, bunu girişimin sahibi olan Ukrayna’ya bırakacağını kaydetti.
Daha önce Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın ‘zafer planının’ hazır olduğunu, planın aynı zamanda ‘Rusya'yı savaşı diplomatik yollardan bitirmeye zorlayacak güçlü bir paketi’ içerdiğini söylemişti.
Buna karşılık, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kiev rejiminin niteliğini bildiğini, özel askeri operasyonu sürdürdüğünü ve hedeflerine ulaşacağını ifade etmişti.
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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