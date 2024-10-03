https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/31-yil-suren-hazine-avi-tamamlandi-odul-olarak-altin-baykus-heykeli-verilecek-1088777132.html
31 yıl süren hazine avı tamamlandı: Ödül olarak 'Altın baykuş heykeli' verilecek
31 yıl süren hazine avı tamamlandı: Ödül olarak 'Altın baykuş heykeli' verilecek
Sputnik Türkiye
Dünyanın en uzun süren hazine avının tamamlandığı duyuruldu. 31 sene önce hazine avı için gömülen altın baykuş heykelini bulmak için bu zamana kadar on... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T16:19+0300
2024-10-03T16:19+0300
2024-10-03T16:27+0300
yaşam
fransa
bulmaca
hazine avı
yarışma
ödül
baykuş
heykel
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Dünyanın en uzun süren hazine avı, 31 yılın ardından bitti. Hazine avına katılanlara internetten ipuçları paylaşan web sitesi, Perşembe günü yaptığı açıklamada 'Altın baykuş statüsünün bronz kopyasının bir önceki gece bulunduğu ve çevrimiçi doğrulama sistemlerine teyit için gönderildiği açıklandı.Hazinenin bulunduğu düşünülen bölgelere seyahat etmenin artık bir önem taşımadığını belirten açıklama, orijinal Chouette d'Or (altın baykuş) kitabını resimleyen ve baykuş heykelini 1933'te yontan Michel Becker tarafından yapıldı.Karmaşık ipuçları verilen hazine avında Fransa'nın bir noktasına gömülü olan baykuş heykelin bronz kopyasını bulan kişiye, değerli altın orijinalinin verileceği vaat ediliyor.Bulmacanın kuralları gereği, bronz kopya bir metal dedektörle aranamaz ve bulan kişinin bilmecenin her bir adımını doğru şekilde çözüp baykuşa tesadüfen rastlamadığını kanıtlamak zorunda.Hazine avı için gömülen son parça bulunana kadar ava on binlerce kişinin katıldığı söyleniyor. Hazine avının yaratıcısı Max Valentin ilk kitabında 11 karmaşık bulmaca yayınlamış, 2009'da öldüğünde hazine avı operasyonunu Michel Becker devralmıştı.Bulmacanın yaratıcısı Valentin'in ölümünün ardından hazine avı birkaç yıl boyunca yasal anlaşmazlıklara takıldı ve hazine avcılarının bazıları Becker'in operasyonu devralmasına sıcak bakmadı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından baykuşun konumu hakkında bilgilerin yazılı olduğu 'mühürlü zarfa' sahip olan Becker, bronz kopyanın hala orada gömülü olduğunu doğrulamak için bölgeye gidip baktığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/1088759470.html
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fransa, bulmaca, hazine avı, yarışma, ödül, baykuş, heykel
fransa, bulmaca, hazine avı, yarışma, ödül, baykuş, heykel
31 yıl süren hazine avı tamamlandı: Ödül olarak 'Altın baykuş heykeli' verilecek
16:19 03.10.2024 (güncellendi: 16:27 03.10.2024)
Dünyanın en uzun süren hazine avının tamamlandığı duyuruldu. 31 sene önce hazine avı için gömülen altın baykuş heykelini bulmak için bu zamana kadar on binlerce kişi çabalamıştı. Hazine avı hakkında ipuçları paylaşan web sitesi, 'avcıların artık heykeli bulmak için seyahat etmelerine gerek kalmadığını' bildirdi.
Dünyanın en uzun süren hazine avı, 31 yılın ardından bitti.
Hazine avına katılanlara internetten ipuçları paylaşan web sitesi, Perşembe günü yaptığı açıklamada 'Altın baykuş statüsünün bronz kopyasının bir önceki gece bulunduğu ve çevrimiçi doğrulama sistemlerine teyit için gönderildiği açıklandı.
Hazinenin bulunduğu düşünülen bölgelere seyahat etmenin artık bir önem taşımadığını belirten açıklama, orijinal Chouette d'Or (altın baykuş) kitabını resimleyen ve baykuş heykelini 1933'te yontan Michel Becker tarafından yapıldı.
Karmaşık ipuçları verilen hazine avında Fransa'nın bir noktasına gömülü olan baykuş heykelin bronz kopyasını bulan kişiye, değerli altın orijinalinin verileceği vaat ediliyor.
Bulmacanın kuralları gereği, bronz kopya bir metal dedektörle aranamaz ve bulan kişinin bilmecenin her bir adımını doğru şekilde çözüp baykuşa tesadüfen rastlamadığını kanıtlamak zorunda.
Hazine avı için gömülen son parça bulunana kadar ava on binlerce kişinin katıldığı söyleniyor. Hazine avının yaratıcısı Max Valentin ilk kitabında 11 karmaşık bulmaca yayınlamış, 2009'da öldüğünde hazine avı operasyonunu Michel Becker devralmıştı.
Bulmacanın yaratıcısı Valentin'in ölümünün ardından hazine avı birkaç yıl boyunca yasal anlaşmazlıklara takıldı ve hazine avcılarının bazıları Becker'in operasyonu devralmasına sıcak bakmadı.
Yasal sürecin tamamlanmasının ardından baykuşun konumu hakkında bilgilerin yazılı olduğu 'mühürlü zarfa' sahip olan Becker, bronz kopyanın hala orada gömülü olduğunu doğrulamak için bölgeye gidip baktığını açıklamıştı.