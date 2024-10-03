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2 bin yıllık anıt tahrip edildi: Dinamitle patlattılar
2 bin yıllık anıt tahrip edildi: Dinamitle patlattılar
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de Roma veya Frigya dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık anıt, dinamitle patlatılarak tahrip edildi.Anıt, karot diye tabir edilen aletle... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T00:02+0300
2024-10-03T00:02+0300
yaşam
anıt
roma dönemi
frigya
dinamit
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Osmaniye'de bulunan Çem Kalesi'nin içi ve çevresinde bulunan ören yeri defineciler tarafından tahrip edildi. Kale içerisinde birçok noktada kaçak kazı yapanlar tarafından açılmış çukurların yanı sıra kaleye yaklaşık 500 metre mefasede bulunan ve bilim insanları tarafından Roma veya Frigya dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık anıt, karot diye tabir edilen aletle delinmek suretiyle içerisine dinamit lokumları yerleştirilerek patlatılmış olarak bulundu.Bölgede herhangi bir kazı çalışması veya güvenlik tedbiri olmadığını dile getiren Mehmetli Beldesi Belediyesi Meclis üyesi Ertuğrul Aktaş, "Bulunduğumuz yer itibarıyla Çem Kalesi bizim tarihi zenginliğimiz. Buraların daha iyi muhafaza edilmesi için buralarda atıl durumdan vazgeçip mümkünse restorasyon yapılması için girişimlerimiz var. Burada bir güvenlik açığı var. Bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan yardım istememizin asıl amacı buraların turizme açılabilmesi için en azından kaçak kazıları önleyip burayı güvenli hale getirip buraya ziyarete gelenlere açılması lazım. Burası Çukurova'nın gözde yerlerinden bir tanesi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sebep-kus-gribi-47-kaplan-3-aslan-ve-1-panter-oldu-1088737479.html
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anıt, roma dönemi, frigya, dinamit, patlayıcı
anıt, roma dönemi, frigya, dinamit, patlayıcı

2 bin yıllık anıt tahrip edildi: Dinamitle patlattılar

00:02 03.10.2024
© SELÇUK ŞAVRAN-AW298839Osmaniye'de bulunan tarihi Çem Kalesi'nin önündeki ören yerinde bulunan Roma veya Frigya dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık anıt, defineciler tarafından dinamitle patlatılarak tahrip edildi.
Osmaniye'de bulunan tarihi Çem Kalesi'nin önündeki ören yerinde bulunan Roma veya Frigya dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık anıt, defineciler tarafından dinamitle patlatılarak tahrip edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© SELÇUK ŞAVRAN-AW298839
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Osmaniye'de Roma veya Frigya dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık anıt, dinamitle patlatılarak tahrip edildi.Anıt, karot diye tabir edilen aletle delinmek suretiyle içerisine dinamit lokumları yerleştirilerek patlatılmış olarak bulundu.
Osmaniye'de bulunan Çem Kalesi'nin içi ve çevresinde bulunan ören yeri defineciler tarafından tahrip edildi.
Kale içerisinde birçok noktada kaçak kazı yapanlar tarafından açılmış çukurların yanı sıra kaleye yaklaşık 500 metre mefasede bulunan ve bilim insanları tarafından Roma veya Frigya dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık anıt, karot diye tabir edilen aletle delinmek suretiyle içerisine dinamit lokumları yerleştirilerek patlatılmış olarak bulundu.
Bölgede herhangi bir kazı çalışması veya güvenlik tedbiri olmadığını dile getiren Mehmetli Beldesi Belediyesi Meclis üyesi Ertuğrul Aktaş, "Bulunduğumuz yer itibarıyla Çem Kalesi bizim tarihi zenginliğimiz. Buraların daha iyi muhafaza edilmesi için buralarda atıl durumdan vazgeçip mümkünse restorasyon yapılması için girişimlerimiz var. Burada bir güvenlik açığı var. Bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan yardım istememizin asıl amacı buraların turizme açılabilmesi için en azından kaçak kazıları önleyip burayı güvenli hale getirip buraya ziyarete gelenlere açılması lazım. Burası Çukurova'nın gözde yerlerinden bir tanesi" dedi.
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