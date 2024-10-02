https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/tarihi-gemi-hurda-olmaktan-kurtulup-dunyanin-en-buyuk-yapay-resifine-donusebilir-1088719212.html

Tarihi gemi hurda olmaktan kurtulup 'dünyanın en büyük yapay resifine' dönüşebilir

Tarihi gemi hurda olmaktan kurtulup 'dünyanın en büyük yapay resifine' dönüşebilir

Sputnik Türkiye

ABD'nin bir zamanlar Hollywood yıldızları ve devlet başkanlarını taşıyan tarihi okyanus gemisi SS United States, hurdaya çıkarılabilir. Bunu engellemek isteyen... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T17:28+0300

2024-10-02T17:28+0300

2024-10-02T17:28+0300

dünya

abd

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yapay resif

resif

florida

titanik

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ABD'de inşa edilen en büyük yolcu gemisi olan SS United States, şu anda bağlı olduğu limanla yapılan sözleşmesinin ardından yeni bir ev bulmak için zamanla yarışıyor.Çevreciler devasa gemiyi hurdaya çıkarmak yerine alternatif yollar bulmaya çalışıyor. Bunlardan biri de; gemiyi bilerek batırmak ve dünyanın en büyük yapay resifine dönüştürmek. Böylece Okaloosa County'nin 500'den fazla yapay resifinin merkezine konularak geminin; tüplü dalışların yapılabileceği, kiralık balıkçı tekneleri ve çevredeki oteller için yılda milyonlarca dolar yerel turizme katkı sağlayabileceği bir turizm merkezi haline gelebileceği düşünülüyor.Titanik'ten 30 metre daha uzun olan bu gemi, Philadelphia rıhtımında demirli olarak durmakta ve kira ve rıhtım ücretleri konusunda yıllardır süregelen bir anlaşmazlığa neden olduğu için geminin rıhtımı boşaltması isteniyor. Arabulucunun kararına bırakılan davada, 1952'de ilk seferini yapan ve en hızlı transatlantik geçiş rekorunu kıran tarihi yolcu gemisinin hurdaya çıkmaması için çevreciler alternatif yollar arıyor. Yetkililerin 10 milyon dolardan fazlaya mal olabileceğini söylediği gemiyi satın alma anlaşması, mahkeme arabuluculuğuna bağlı olarak birkaç hafta içinde tamamlanabileceği düşünülüyor. Geminin temizlenmesi, taşınması ve batırılması gibi uzun bir sürecin en az 1.5 yıl sürmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240314/titanik-yeniden-insa-ediliyor-efsanevi-gemi-2027-yilinda-ilk-seferine-cikacak-1081688178.html

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abd, ss united states, yapay resif, resif, florida, titanik