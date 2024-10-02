https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/cem-garipoglunun-mezari-aciliyor-polis-bariyerli-onlem-aldi-1088734192.html

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor: Polis bariyerli önlem aldı

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor: Polis bariyerli önlem aldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Üsküdar'da bulunan Cem Garipoğlu'na ait mezar yerine fethi kabir işlemi öncesinde polis tarafından bariyerli güvenlik önlemi alındı. Cem Garipoğlu’nun... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezar yeri polis tarafından bariyer ile çevrildi.2009 yılında İstanbul Bahçeşehir’de bulunan bir villada Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu cinayet sonrası firar etmişti. Polise teslim olduktan sonra cezaevinde ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun ölümü şüpheli bulunmuştu. Münevver Karabulut'un ailesi tarafından fethi kabir istenen Cem Garipoğlu'nun mezar yeri bariyerler ile güvenlik çemberine alındı.Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak?3 Ekim Perşembe günü açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı yarın saat 11.00 sıralarında açılacak.Cem Garipoğlu kimdir?1991 doğumlu Cem Garipoğlu bankacı Mehmet Nida Garipoğlu'nun oğlu olarak tanındı. 2009 yılında lise öğrencisi Münevver Karabulut'u cinayeti ile gündem oldu. Cinayetin ardından 197 gün boyunca firari kaldıktan sonra teslim oldu ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 10 Ekim 2014'te, Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği açıklandı, ancak intiharı yıllar boyunca kamuoyunda şüphe uyandırdı.Münevver Karabulut ayin için mi öldürüldü?Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, kızının boynundaki V şeklindeki kesikten yola çıkarak cinayetin bir ayinle bağlantılı olabileceğini öne sürmüştü. Ancak bu bilgi iddia olarak kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230812/karabulut-ailesinin-avukati-duyurdu-bakanligin-cem-garipoglu-karari-sonrasi-yeni-adim-1074587935.html

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cem garipoğlu mezarı, cem garipoğlu öldü mü