https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/bilecikte-son-kullanma-tarihi-gecen-436-adet-urune-el-konuldu-1088716795.html

Bilecik'te son kullanma tarihi geçen 436 adet ürüne el konuldu

Bilecik'te son kullanma tarihi geçen 436 adet ürüne el konuldu

Sputnik Türkiye

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetim sırasında bir işletmede son kullanma tarihi geçen 436 adet ürüne el koydu. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T16:27+0300

2024-10-02T16:27+0300

2024-10-02T16:27+0300

türkiye

bilecik

güvensiz ürün

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Başta gıda olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, uygunsuz faaliyetlerde bulunan esnafa göz açtırmıyor. Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir markete yapılan denetimde son kullanma tarihi geçen 436 adet gıda, temizlik ve çocuk oyuncak ürününe el koydu. Ürünleri imha etmek üzere toplayan Zabıta Müdürlüğü çalışanları, vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları uyarısında bulundu.Esnaf hakkında ceza işlemi uygulayan ekipler, birçok alanda denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceği bilgisini verdi.

türkiye

bilecik

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Sputnik Türkiye

bilecik, güvensiz ürün