https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/bakan-simsek-acikladi-dar-gelirliye-sosyal-konut-projesi-calismasi-yapilacak-1088707461.html

Bakan Şimşek açıkladı: Dar gelirliye sosyal konut projesi çalışması yapılacak

Bakan Şimşek açıkladı: Dar gelirliye sosyal konut projesi çalışması yapılacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacağını duyurdu. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T13:16+0300

2024-10-02T13:16+0300

2024-10-02T13:16+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

kira

konut

sosyal konut

konut satışı

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Türkiye'deki kira artışları ile ilgili soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uygulanan ekonomik programlar neticesinde, son dönemde kira ve konut satış fiyatları artış hızlarında yavaşlama gözlenmekte" dedi.Bakan Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerinin geliştirileceğini dile getirdi. Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, kira, konut, sosyal konut, konut satışı