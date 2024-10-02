https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/bakan-simsek-acikladi-dar-gelirliye-sosyal-konut-projesi-calismasi-yapilacak-1088707461.html
Bakan Şimşek açıkladı: Dar gelirliye sosyal konut projesi çalışması yapılacak
Bakan Şimşek açıkladı: Dar gelirliye sosyal konut projesi çalışması yapılacak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacağını duyurdu. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T13:16+0300
2024-10-02T13:16+0300
2024-10-02T13:16+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
kira
konut
sosyal konut
konut satışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087688231_0:242:2779:1805_1920x0_80_0_0_8fe822aa9d2416c0b3f0cd4287222608.jpg
Türkiye'deki kira artışları ile ilgili soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uygulanan ekonomik programlar neticesinde, son dönemde kira ve konut satış fiyatları artış hızlarında yavaşlama gözlenmekte" dedi.Bakan Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerinin geliştirileceğini dile getirdi. Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087688231_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_aba58e5fdfbe2424779a242c5c5003d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, kira, konut, sosyal konut, konut satışı
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, kira, konut, sosyal konut, konut satışı
Bakan Şimşek açıkladı: Dar gelirliye sosyal konut projesi çalışması yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacağını duyurdu.
Türkiye'deki kira artışları ile ilgili soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uygulanan ekonomik programlar neticesinde, son dönemde kira ve konut satış fiyatları artış hızlarında yavaşlama gözlenmekte" dedi.
Bakan Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerinin geliştirileceğini dile getirdi. Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:
"Orta vadede kiralardaki artışların önüne geçmek ve deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi etmek üzere yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak."