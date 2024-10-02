https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/1088715044.html
San Francisco'daki kırmızı tuz göleti en iyi görüntüyü kuş bakışı veriyor
San Francisco'daki kırmızı tuz göleti en iyi görüntüyü kuş bakışı veriyor
Sputnik Türkiye
San Francisco Körfezi'nde bulunan Alviso Marina Bölge Parkı'nın tuz göleti, görüntüsüyle ziyaretçileri cezbediyor. Bazen pembe bazen de kırmızı görünümü ve... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T16:21+0300
2024-10-02T16:21+0300
2024-10-02T16:21+0300
multimedya
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tuz gölü
san francisco
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фото, fotoğraf, abd, tuz gölü, san francisco
фото, fotoğraf, abd, tuz gölü, san francisco
San Francisco'daki kırmızı tuz göleti en iyi görüntüyü kuş bakışı veriyor
San Francisco Körfezi'nde bulunan Alviso Marina Bölge Parkı'nın tuz göleti, görüntüsüyle ziyaretçileri cezbediyor. Bazen pembe bazen de kırmızı görünümü ve damarlı yapısıyla bir ağacın dallarını andıran gölet, gün batımında dron ile görüntülendi.
© AA / Tayfun Coşkun
ABD'nin San Francisco kentindeki bazen kırmızı bazen pembe görünen tuz gölleri ziyaretçilerin odağı haline gelmiş.
ABD'nin San Francisco kentindeki bazen kırmızı bazen pembe görünen tuz gölleri ziyaretçilerin odağı haline gelmiş.
© AA / Tayfun Coşkun
Günlük olarak 1000 kişi bu tuz göllerini ziyaret ediyor ancak en iyi görüntü havadan, kuş bakışı alınabiliyor.
Günlük olarak 1000 kişi bu tuz göllerini ziyaret ediyor ancak en iyi görüntü havadan, kuş bakışı alınabiliyor.
© AA / Tayfun Coşkun
San Francisco Körfezi'nde bulunan kırmızı tuz göletine akın eden ziyaretçilerin bölgedeki yaban hayatı için sorun teşkil ediyor.
San Francisco Körfezi'nde bulunan kırmızı tuz göletine akın eden ziyaretçilerin bölgedeki yaban hayatı için sorun teşkil ediyor.
© AA / Tayfun Coşkun
Bazen pembe bazen kırmızı görünen gölete bu rengi veren ise tuzlu suda yaşayan mikroorganizmalar.
Bazen pembe bazen kırmızı görünen gölete bu rengi veren ise tuzlu suda yaşayan mikroorganizmalar.
© AA / Tayfun Coşkun
Parkın yetkilileri, düşük su seviyeleri sebebiyle göletin rengi daha da koyulaşıyor.
Parkın yetkilileri, düşük su seviyeleri sebebiyle göletin rengi daha da koyulaşıyor.
© AA / Tayfun Coşkun
Göletin damarlı yapısının yaprağı andırdığı ifade ediliyor.
Göletin damarlı yapısının yaprağı andırdığı ifade ediliyor.