https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/abd-baskan-adayi-donald-trump-ben-baskan-iken-orta-doguda-savas-yoktu-1088681052.html

ABD Başkan adayı Donald Trump: Ben başkan iken Orta Doğu'da savaş yoktu

ABD Başkan adayı Donald Trump: Ben başkan iken Orta Doğu'da savaş yoktu

Sputnik Türkiye

ABD’nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısının ardından açıklamalarda bulundu. Donald... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T22:17+0300

2024-10-01T22:17+0300

2024-10-01T22:17+0300

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Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Donald Trump İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını değerlendirdi.İran İsrail'e yönelik füze saldırısı ile gündeme geldi. ABD Başkan adayı Donald Trump da saldırılara değinerek "Dünya yanıyor ve kontrolden çıkıyor. Ülkemizi yöneten kimse yok. Joe Biden, neredeyse görünmez bir başkan, Kamala Harris ise tamamen kayıp" ifadelerini kullandı.'Orta Doğu'da savaş yoktu, enflasyon yoktu'ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan yardımcısı Kamala Harris'in dünyayı savaşa sürüklediğini belirten Trump, "Ben başkan iken Orta Doğu'da savaş yoktu, enflasyon yoktu ve Afganistan'daki felaket yaşanmazdı" dedi.'Kamala Harris kazanırsa dünya krize sürüklenir'Başkanlığı kazanması durumunda barışı getireceğini belirten Başkan adayı Trump, Kamala Harris’in göreve gelmesi halinde dünyanın büyük bir krize sürükleneceğini belirtti.ABD seçimleri ne zaman?Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkanlık seçimleri her dört yılda bir, Kasım ayının ilk Salı günü yapılır. 2024 başkanlık seçimleri ise 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. Seçimlerde Amerikalıların hem başkanı hem de başkan yardımcısını belirleyeceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/iran-israile-fuze-saldirisini-baslatti-1088673078.html

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abd, abd seçimleri, donald trump, savaş, cumhuriyet, amerika birleşik devletleri, kamala harris, joe biden, iran, israil, israil-filistin, irak