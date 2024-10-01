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Yunanistan'da orman yangınının üçüncü gününde tahliyeler devam ediyor: 2 ölü, 2 yaralı
Yunanistan'da orman yangınının üçüncü gününde tahliyeler devam ediyor: 2 ölü, 2 yaralı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın güneyinde ormanlık alanda başlayan yangının üçüncü gününde söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Birçok köy tahliye edilirken, iki kişinin... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T15:56+0300
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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın 3'üncü gününde devam ediyor. Yunanistan'ın güneyinde bir sahil kasabasının yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, giderek büyüyerek Sofiana ve Rethi köylerine doğru ilerlediği bildirildi. Köyde yaşayanların tahliyesi için çağrı yapıldı.Birçok farklı cephede devam eden yangında 2 itfaiye eri yaralanırken, pazar günü geç saatlerde kayıp ilan edilen iki köy sakinin cesedine ulaşıldığı tahmin ediliyor. Bölgedeki kuvvetli rüzgarlar, yangının kontrolden çıkmasına neden oldu. Yetkililer, iki gün içinde yarım düzine köyün tahliyesini emretti.İtfaiye ekipleri ile birlikte, bölge halkı ve gönüllülerin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları devam ederken Avrupa Sivil Koruma Mekanizması, İtalya'dan iki, Hırvatistan'dan bir olmak üzere üç yangın söndürme uçağının seferber edildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/izmirde-yanan-ormanlik-alan-icin-calismalarda-son-durum-1-milyon-100-bin-fidan-dikilecek-8-ton-agac-1088449914.html
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avrupa, yunanistan, orman yangını, yangın söndürme, yangın söndürme uçağı, italya, hırvatistan, mora yarımadası
avrupa, yunanistan, orman yangını, yangın söndürme, yangın söndürme uçağı, italya, hırvatistan, mora yarımadası

Yunanistan'da orman yangınının üçüncü gününde tahliyeler devam ediyor: 2 ölü, 2 yaralı

15:56 01.10.2024
© AP PhotoYunanistan yangın
Yunanistan yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AP Photo
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Yunanistan'ın güneyinde ormanlık alanda başlayan yangının üçüncü gününde söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Birçok köy tahliye edilirken, iki kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. AB'den gelen üç yangın söndürme uçağının da çalışmalara katıldığı duyuruldu.
Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın 3'üncü gününde devam ediyor.
Yunanistan'ın güneyinde bir sahil kasabasının yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, giderek büyüyerek Sofiana ve Rethi köylerine doğru ilerlediği bildirildi. Köyde yaşayanların tahliyesi için çağrı yapıldı.
Birçok farklı cephede devam eden yangında 2 itfaiye eri yaralanırken, pazar günü geç saatlerde kayıp ilan edilen iki köy sakinin cesedine ulaşıldığı tahmin ediliyor. Bölgedeki kuvvetli rüzgarlar, yangının kontrolden çıkmasına neden oldu. Yetkililer, iki gün içinde yarım düzine köyün tahliyesini emretti.
İtfaiye ekipleri ile birlikte, bölge halkı ve gönüllülerin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları devam ederken Avrupa Sivil Koruma Mekanizması, İtalya'dan iki, Hırvatistan'dan bir olmak üzere üç yangın söndürme uçağının seferber edildiğini bildirdi.
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