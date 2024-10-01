https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/yunanistanda-orman-yangininin-ucuncu-gununde-tahliyeler-devam-ediyor-2-olu-2-yarali-1088662258.html

Yunanistan'da orman yangınının üçüncü gününde tahliyeler devam ediyor: 2 ölü, 2 yaralı

Yunanistan'da orman yangınının üçüncü gününde tahliyeler devam ediyor: 2 ölü, 2 yaralı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın güneyinde ormanlık alanda başlayan yangının üçüncü gününde söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Birçok köy tahliye edilirken, iki kişinin... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T15:56+0300

2024-10-01T15:56+0300

2024-10-01T15:56+0300

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orman yangını

yangın söndürme

yangın söndürme uçağı

italya

hırvatistan

mora yarımadası

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın 3'üncü gününde devam ediyor. Yunanistan'ın güneyinde bir sahil kasabasının yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, giderek büyüyerek Sofiana ve Rethi köylerine doğru ilerlediği bildirildi. Köyde yaşayanların tahliyesi için çağrı yapıldı.Birçok farklı cephede devam eden yangında 2 itfaiye eri yaralanırken, pazar günü geç saatlerde kayıp ilan edilen iki köy sakinin cesedine ulaşıldığı tahmin ediliyor. Bölgedeki kuvvetli rüzgarlar, yangının kontrolden çıkmasına neden oldu. Yetkililer, iki gün içinde yarım düzine köyün tahliyesini emretti.İtfaiye ekipleri ile birlikte, bölge halkı ve gönüllülerin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları devam ederken Avrupa Sivil Koruma Mekanizması, İtalya'dan iki, Hırvatistan'dan bir olmak üzere üç yangın söndürme uçağının seferber edildiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/izmirde-yanan-ormanlik-alan-icin-calismalarda-son-durum-1-milyon-100-bin-fidan-dikilecek-8-ton-agac-1088449914.html

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hırvatistan

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avrupa, yunanistan, orman yangını, yangın söndürme, yangın söndürme uçağı, italya, hırvatistan, mora yarımadası