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İzmir'de yanan ormanlık alan için çalışmalarda son durum: 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek
İzmir'de yanan ormanlık alan için çalışmalarda son durum: 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek
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İmir'de 15-18 Ağustos tarihlerince süren orman yangınının ardından yeşillendirme çalışmaları devam ediyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, 1 milyon 100 bin fidan... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor.Bölgeyi ziyaret eden İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede çıkan yangında bin 586 hektarı ormanlık, bin 314 hektarı orman dışı alan olmak üzere toplam 2 bin 900 hektar alanın etkilendiğini söyledi. Yangın söndürüldükten kısa bir süre sonra alanda çalışmaların başladığını anlatan Elban, alanın tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili yoğun bir faaliyet yürütüldüğünü söyledi.Ağaçlandırmaya yönelik hazırlıkların sürdüğünü aktaran Elban, "Hem de arazide ve dere yataklarında erozyon ve taşkınlarla ilgili daha dirençli bir orman yapısı oluşturmayla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Dikilecek ağaçlarla ilgili yangınlara daha dirençli olsun diye de tür seçimleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Kendi doğal ağaç yapısı dışında serviler, üç çeşit meşe ağacı ve diğer bir kısım yapraklı ağaçlarla da bu orman yapısı desteklenip yangınlara karşı daha dirençli hale getirmeyle ilgili bir çalışma yürütülüyor" diye konuştu.Bölgede ağaçlandırmaya yönelik altyapı çalışmalarını 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne kadar tamamlamayı düşündüklerini ifade eden Elban, 2024 sonuna kadar 500 bin, 2025 yılı mart ayına kadar ise 600 bin olmak üzere 1 milyon 100 bin fidan dikerek ve 8 ton tohum atarak ağaçlandırma çalışmalarını tamamlamayı düşündüklerini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/izmirde-yangin-buyuyor-butun-sehir-dumana-teslim-oldu-goz-gozu-gormuyor-1086917191.html
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izmir, yangın, orman yangını, ağaçlandırma, milli ağaçlandırma günü
izmir, yangın, orman yangını, ağaçlandırma, milli ağaçlandırma günü

İzmir'de yanan ormanlık alan için çalışmalarda son durum: 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek

04:10 26.09.2024
© AA / Berkan Çetinİzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© AA / Berkan Çetin
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İmir'de 15-18 Ağustos tarihlerince süren orman yangınının ardından yeşillendirme çalışmaları devam ediyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, 1 milyon 100 bin fidan dikerek ve 8 ton tohum atarak ağaçlandırma çalışmalarını tamamlanacağını aktardı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor.
Bölgeyi ziyaret eden İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede çıkan yangında bin 586 hektarı ormanlık, bin 314 hektarı orman dışı alan olmak üzere toplam 2 bin 900 hektar alanın etkilendiğini söyledi. Yangın söndürüldükten kısa bir süre sonra alanda çalışmaların başladığını anlatan Elban, alanın tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili yoğun bir faaliyet yürütüldüğünü söyledi.
Ağaçlandırmaya yönelik hazırlıkların sürdüğünü aktaran Elban, "Hem de arazide ve dere yataklarında erozyon ve taşkınlarla ilgili daha dirençli bir orman yapısı oluşturmayla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Dikilecek ağaçlarla ilgili yangınlara daha dirençli olsun diye de tür seçimleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Kendi doğal ağaç yapısı dışında serviler, üç çeşit meşe ağacı ve diğer bir kısım yapraklı ağaçlarla da bu orman yapısı desteklenip yangınlara karşı daha dirençli hale getirmeyle ilgili bir çalışma yürütülüyor" diye konuştu.
Bölgede ağaçlandırmaya yönelik altyapı çalışmalarını 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne kadar tamamlamayı düşündüklerini ifade eden Elban, 2024 sonuna kadar 500 bin, 2025 yılı mart ayına kadar ise 600 bin olmak üzere 1 milyon 100 bin fidan dikerek ve 8 ton tohum atarak ağaçlandırma çalışmalarını tamamlamayı düşündüklerini aktardı.
İzmir'de yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
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