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Yeni NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump konusunda endişeli değilim
Yeni NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump konusunda endişeli değilim
Sputnik Türkiye
Yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, öncelikleri ve ABD seçimi hakkındaki düşüncelerini basınla paylaştı. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T12:29+0300
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Yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte "Ukrayna'nın NATO'da yer alması gerekiyor" dedi. Yakın zamanda NATO Genel Sekreterliği 2014 yılından beri görevde olan Jens Stoltenberg'den eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye geçmişti. Rutte'nin ilk açıklamaları, Ukrayna'da NATO desteğinin devam edeceği yönünde olmuştu.Öncelikleri hakkında konuşan yeni NATO sekreteri, şunları söyledi: 'Trump'ın seçilme ihtimalinden endişelenmiyorum'Rutte, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın galip gelmesi ihtimaliyle ilgili herhangi bir endişe taşıyıp taşımadığıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:Rutte son dönemde Türkiye dahil tüm NATO ülkelerini ziyaret edip liderler ile görüşmüştü.
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nato, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, mark rutte, abd, donald trump
nato, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, mark rutte, abd, donald trump

Yeni NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump konusunda endişeli değilim

12:29 01.10.2024
Mark Rutte
Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
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Yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, öncelikleri ve ABD seçimi hakkındaki düşüncelerini basınla paylaştı.
Yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte "Ukrayna'nın NATO'da yer alması gerekiyor" dedi. Yakın zamanda NATO Genel Sekreterliği 2014 yılından beri görevde olan Jens Stoltenberg'den eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye geçmişti. Rutte'nin ilk açıklamaları, Ukrayna'da NATO desteğinin devam edeceği yönünde olmuştu.
Öncelikleri hakkında konuşan yeni NATO sekreteri, şunları söyledi:

Üç öncelik arasında ayrım yapmak zor. Elbette Ukrayna listenin başında. Ayrıca kolektif savunmamız ve caydırıcılığımız açısından daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Daha fazla yatırım yapmalı, (müttefikler arasındaki) yetenek açıklarını kapatmalı ve NATO'nun belirlediği tüm hedeflere ulaşmaya çalışmalıyız. Üçüncüsü, Uzak Doğu da dahil olmak üzere yıllar içinde kurulan NATO ortaklıklarını gerçekten geliştirdiğimizden emin olmak için daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden üçünün de eşit derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak açıkçası Ukrayna zihnimizde çok fazla yer tutuyor.

'Trump'ın seçilme ihtimalinden endişelenmiyorum'

Rutte, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın galip gelmesi ihtimaliyle ilgili herhangi bir endişe taşıyıp taşımadığıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

Endişelenmiyorum. Her iki adayı da çok iyi tanıyorum. Trump ile 4 yıl çalıştım. Bizi (savunma için) daha fazla harcama yapmaya zorlayan oydu ve başardı. Çünkü gerçekten de şu anda 2017'nin başlarında göreve geldiğinden çok daha yüksek bir harcama seviyesindeyiz. Ayrıca bizi Çin konusunda da zorluyordu ve bence orada da haklıydı. Elbette Kamala Harris'in başkan yardımcısı olarak harika bir geçmişi var, çok saygı duyulan bir lider. Bu yüzden her ikisiyle de çalışabileceğim.

Rutte son dönemde Türkiye dahil tüm NATO ülkelerini ziyaret edip liderler ile görüşmüştü.
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