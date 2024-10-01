Kremlin'den İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına dair ilk değerlendirme

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de 30 milyondan fazla silah var: 'Silah kadar ruhsat ücreti alıyorlar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ferit Demir: Narin cinayetinde delillerin gizlenmesi için profesyonel destek alındığı açık
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erkek berberi Adem Terzi, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
83 dk
HABER MASASI
Günümüzde artan kumar bağımlılığı ve çöken hayatlar..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ameliyatla göz rengi değişikliği
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yatırım fonu nedir? İşte yatırım fonları hakkında bilinmesi gereken her şey
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah lider kadrosunun kaybına rağmen çatışmalardan güçlenerek çıkacaktır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
''Diyanet'in önünde kendimizi mi yakalım?''
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
19:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ankara’da bekarsanız, 25 bin 706 liranın altında geliriniz varsa aslında yaşamıyorsunuz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail’in Güney Lübnan planı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Dilan Çıtak, stüdyo konuğumuz
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ülkemizde ve dünya artan sanal kumar bağımlılığı ve sonuçları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
'Nasrallah'ın ölümü sonrası maskeler düştü'
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/kremlinden-israilin-lubnana-yonelik-kara-harekatina-dair-ilk-degerlendirme-1088649253.html
Kremlin'den İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına dair ilk değerlendirme
Kremlin'den İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına dair ilk değerlendirme
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına ilişkin demecinde, Rusya'nın Ortadoğu'daki gerilimin ölümcül şekilde tırmanmasından derin... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T12:20+0300
2024-10-01T12:56+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
israil
lübnan
kara harekatı
suriye
şam
hava saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086414231_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_790c01c0bab10fd44b650e9027c8b315.jpg
Gazetecilerin soruları üzerine İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatını ve Şam'a düzenlediği hava saldırılarını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Çatışmaların coğrafyasının genişlediğini birlikte gözlemliyoruz. Tüm bunlar, bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına ve gerilimin tırmanmasına yol açıyor" ifadelerini kullandı.Yaşanan gerilimin tüm bölge ve çevresindeki coğrafya için son derece ölümcül olduğunun altını çizen Peskov, Rusya'nın bu konuda derin endişe duymaya devam ettiğini belirtti.Kremlin Sözcüsü, İsrail'in Şam'a saldırılarını kınadıklarını söyleyerek "Suriyeli dostlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Şu anda Suriye yönetimi için herhangi bir risk görmüyoruz. Egemen bir devlete yönelik bu tür saldırıları elbette kınıyoruz" diye konuştu.'NATO'nun politikasında bir değişiklik beklemiyoruz'Görev süresi dolan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yetkilerini halefi olarak belirlenen Mark Rutte'ye fiilen devretmesini de değerlendiren Peskov, İttifak'ın yönetimindeki değişiklik sonrası NATO'nun mevcut tutumunda bir değişiklik beklemediklerinin altını çizdi.Rutte'nin daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldiğini anımsatan Peskov, "İyi, pragmatik ilişkiler kurma olasılığına dair umutlar varken, en azından böyle bir diyalog yürütülüyordu. Ancak daha sonra Hollanda'nın oldukça uzlaşmaz bir tavır aldığını, ülkemizle her türlü teması tamamen dışlayan bir tutum benimsediğini biliyoruz. Dolayısıyla İttifak'ın politikasında yeni ve önemli bir şeyin olacağını düşünmüyoruz" vurgusu yaptı.
rusya
israil
lübnan
suriye
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086414231_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6f987fb84413c3ed051305b946150a6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, israil, lübnan, kara harekatı, suriye, şam, hava saldırısı, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, mark rutte, nato
rusya, kremlin, dmitriy peskov, israil, lübnan, kara harekatı, suriye, şam, hava saldırısı, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, mark rutte, nato

Kremlin'den İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına dair ilk değerlendirme

12:20 01.10.2024 (güncellendi: 12:56 01.10.2024)
© Sputnik / Александр КазаковKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© Sputnik / Александр Казаков
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına ilişkin demecinde, Rusya'nın Ortadoğu'daki gerilimin ölümcül şekilde tırmanmasından derin endişe duyduğunu vurguladı.
Gazetecilerin soruları üzerine İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatını ve Şam'a düzenlediği hava saldırılarını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Çatışmaların coğrafyasının genişlediğini birlikte gözlemliyoruz. Tüm bunlar, bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına ve gerilimin tırmanmasına yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Yaşanan gerilimin tüm bölge ve çevresindeki coğrafya için son derece ölümcül olduğunun altını çizen Peskov, Rusya'nın bu konuda derin endişe duymaya devam ettiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü, İsrail'in Şam'a saldırılarını kınadıklarını söyleyerek "Suriyeli dostlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Şu anda Suriye yönetimi için herhangi bir risk görmüyoruz. Egemen bir devlete yönelik bu tür saldırıları elbette kınıyoruz" diye konuştu.

'NATO'nun politikasında bir değişiklik beklemiyoruz'

Görev süresi dolan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yetkilerini halefi olarak belirlenen Mark Rutte'ye fiilen devretmesini de değerlendiren Peskov, İttifak'ın yönetimindeki değişiklik sonrası NATO'nun mevcut tutumunda bir değişiklik beklemediklerinin altını çizdi.

Rutte'nin daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldiğini anımsatan Peskov, "İyi, pragmatik ilişkiler kurma olasılığına dair umutlar varken, en azından böyle bir diyalog yürütülüyordu. Ancak daha sonra Hollanda'nın oldukça uzlaşmaz bir tavır aldığını, ülkemizle her türlü teması tamamen dışlayan bir tutum benimsediğini biliyoruz. Dolayısıyla İttifak'ın politikasında yeni ve önemli bir şeyin olacağını düşünmüyoruz" vurgusu yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала