https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/kremlinden-israilin-lubnana-yonelik-kara-harekatina-dair-ilk-degerlendirme-1088649253.html

Kremlin'den İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına dair ilk değerlendirme

Kremlin'den İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına dair ilk değerlendirme

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına ilişkin demecinde, Rusya'nın Ortadoğu'daki gerilimin ölümcül şekilde tırmanmasından derin... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T12:20+0300

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dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

israil

lübnan

kara harekatı

suriye

şam

hava saldırısı

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Gazetecilerin soruları üzerine İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatını ve Şam'a düzenlediği hava saldırılarını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Çatışmaların coğrafyasının genişlediğini birlikte gözlemliyoruz. Tüm bunlar, bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına ve gerilimin tırmanmasına yol açıyor" ifadelerini kullandı.Yaşanan gerilimin tüm bölge ve çevresindeki coğrafya için son derece ölümcül olduğunun altını çizen Peskov, Rusya'nın bu konuda derin endişe duymaya devam ettiğini belirtti.Kremlin Sözcüsü, İsrail'in Şam'a saldırılarını kınadıklarını söyleyerek "Suriyeli dostlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Şu anda Suriye yönetimi için herhangi bir risk görmüyoruz. Egemen bir devlete yönelik bu tür saldırıları elbette kınıyoruz" diye konuştu.'NATO'nun politikasında bir değişiklik beklemiyoruz'Görev süresi dolan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yetkilerini halefi olarak belirlenen Mark Rutte'ye fiilen devretmesini de değerlendiren Peskov, İttifak'ın yönetimindeki değişiklik sonrası NATO'nun mevcut tutumunda bir değişiklik beklemediklerinin altını çizdi.Rutte'nin daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldiğini anımsatan Peskov, "İyi, pragmatik ilişkiler kurma olasılığına dair umutlar varken, en azından böyle bir diyalog yürütülüyordu. Ancak daha sonra Hollanda'nın oldukça uzlaşmaz bir tavır aldığını, ülkemizle her türlü teması tamamen dışlayan bir tutum benimsediğini biliyoruz. Dolayısıyla İttifak'ın politikasında yeni ve önemli bir şeyin olacağını düşünmüyoruz" vurgusu yaptı.

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, israil, lübnan, kara harekatı, suriye, şam, hava saldırısı, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, mark rutte, nato