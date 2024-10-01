https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/israil-ordusu-irandan-fuze-firlatildigini-duyurdu-1088674151.html
İsrail ordusu İran'dan füze fırlatıldığını duyurdu
İsrail ordusu İran'dan füze fırlatıldığını duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetlerinin Telegram kanalından yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığı belirtildi. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T20:12+0300
2024-10-01T20:12+0300
2024-10-01T20:27+0300
dünya
iran
israil
füze saldırısı
israil savunma kuvvetleri (idf)
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Açıklamada, “Kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e doğru füzeler fırlatıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Devleti'ndeki sivilleri korumak için gereken her şeyi yapıyor ve yapmaya devam edecek” denildi.İsrail medyası, İran'dan İsrail'e 100'den fazla füze fırlatıldığını bildiriyor.Ana hedefin hava alanları ve askeri üsler olduğu belirtiliyor. Ülke genelinde hava saldırısı sirenleri çalıyor.IRNA görüntüleri “Artık füzelerin yüzde 99'unu düşürdüklerini iddia edemeyecekler” başlığıyla yayınladıİran'ın BM temsilcisi, "Eğer İsrail karşılık vermeye veya kötü niyetli davranmaya cüret ederse, yanıtımız yıkıcı olacaktır” dedi.Biden, ABD ordusuna İran'dan gelecek saldırılara karşı savunmada İsrail'i destekleme talimatı verdi.
iran
israil
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iran, israil, füze saldırısı, israil savunma kuvvetleri (idf), видео
iran, israil, füze saldırısı, israil savunma kuvvetleri (idf), видео
İsrail ordusu İran'dan füze fırlatıldığını duyurdu
20:12 01.10.2024 (güncellendi: 20:27 01.10.2024)
İsrail Savunma Kuvvetlerinin Telegram kanalından yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e doğru füzeler fırlatıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Devleti'ndeki sivilleri korumak için gereken her şeyi yapıyor ve yapmaya devam edecek” denildi.
İsrail medyası, İran'dan İsrail'e 100'den fazla füze fırlatıldığını bildiriyor.
Ana hedefin hava alanları ve askeri üsler olduğu belirtiliyor. Ülke genelinde hava saldırısı sirenleri çalıyor.
IRNA görüntüleri “Artık füzelerin yüzde 99'unu düşürdüklerini iddia edemeyecekler” başlığıyla yayınladı
İran'ın BM temsilcisi, "Eğer İsrail karşılık vermeye veya kötü niyetli davranmaya cüret ederse, yanıtımız yıkıcı olacaktır” dedi.
Biden, ABD ordusuna İran'dan gelecek saldırılara karşı savunmada İsrail'i destekleme talimatı verdi.