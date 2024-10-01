https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/taylandda-okul-otobusunde-cikan-yanginda-en-az-25-kisi-oldu-1088658964.html
Tayland'da okul otobüsünde çıkan yangında en az 25 kişi öldü
Tayland'da okul otobüsünde çıkan yangında en az 25 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Tayland'da içinde yaklaşık 44 öğrenci ve öğretmenin bulunduğu otobüste yangın çıktı. Otobüs tamamen yanarken 22'si öğrenci olmak üzere 25 kişinin yaşamını... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T15:33+0300
2024-10-01T15:33+0300
2024-10-01T15:33+0300
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Tayland'ın başkenti Bangkok'un hemen dışında onlarca okul çocuğunu taşıyan bir otobüs kaza yaptı ve alev aldı. Çıkan yangında 16 çocuk ve 3 öğretmenin otobüsü terk ettiği, 22 öğrenci ve üç öğretmenin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Yerel medya itfaiye ve kurtarma ekiplerinin ilk başta yoğun sıcaklık sebebiyle otobüse giremediğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, kaçmayı başaran 19 kişiden sekizinin tedavi için hastaneye gönderildiğini söyledi. Yetkililer, kaza yapan ve sonra yanan otobüsün kuzeydeki Uthai Thani eyaletinde bir okul gezisinden dönen çocukları ve öğretmenleri taşıyan üç otobüsten biri olduğunu ifade etti. Ölenlerin kimlik tespitinde zorluk yaşanıyorUlaştırma Bakanı Suriyahe Juangroongruangkit, otobüsün "son derece riskli" sıkıştırılmış doğal gazla çalıştığını söyledi. Olay yerindeki bir yetkili, cansız bedenlerin çok kötü şekilde yandığını ve bu sebeple kimlik tespitinde zorluk yaşandığını vurguladı. Otobüsteki çocukların yaşları henüz belirsizliğini koruyor ancak okuldaki çocukların yaşları 3 ila 15 yaş arası değişiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/afaddan-5-kente-smsli-uyari-arac-ve-personel-de-sevk-edildi-1088658358.html
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tayland, bangkok, okul otobüsü, otobüs yangını, öğrenci
tayland, bangkok, okul otobüsü, otobüs yangını, öğrenci
Tayland'da okul otobüsünde çıkan yangında en az 25 kişi öldü
Tayland'da içinde yaklaşık 44 öğrenci ve öğretmenin bulunduğu otobüste yangın çıktı. Otobüs tamamen yanarken 22'si öğrenci olmak üzere 25 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
Tayland'ın başkenti Bangkok'un hemen dışında onlarca okul çocuğunu taşıyan bir otobüs kaza yaptı ve alev aldı. Çıkan yangında 16 çocuk ve 3 öğretmenin otobüsü terk ettiği, 22 öğrenci ve üç öğretmenin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
Yerel medya itfaiye ve kurtarma ekiplerinin ilk başta yoğun sıcaklık sebebiyle otobüse giremediğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, kaçmayı başaran 19 kişiden sekizinin tedavi için hastaneye gönderildiğini söyledi. Yetkililer, kaza yapan ve sonra yanan otobüsün kuzeydeki Uthai Thani eyaletinde bir okul gezisinden dönen çocukları ve öğretmenleri taşıyan üç otobüsten biri olduğunu ifade etti.
Ölenlerin kimlik tespitinde zorluk yaşanıyor
Ulaştırma Bakanı Suriyahe Juangroongruangkit, otobüsün "son derece riskli" sıkıştırılmış doğal gazla çalıştığını söyledi. Olay yerindeki bir yetkili, cansız bedenlerin çok kötü şekilde yandığını ve bu sebeple kimlik tespitinde zorluk yaşandığını vurguladı. Otobüsteki çocukların yaşları henüz belirsizliğini koruyor ancak okuldaki çocukların yaşları 3 ila 15 yaş arası değişiyor.