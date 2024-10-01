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AFAD'dan 5 kente SMS'li uyarı: Araç ve personel de sevk edildi
AFAD'dan 5 kente SMS'li uyarı: Araç ve personel de sevk edildi
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), aşırı yağışlardan kaynaklı olası afet risklerine karşı 5 kente motopomp, arazöz, araç ve personel sevk... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T14:45+0300
2024-10-01T14:45+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
afad
sms
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AFAD'dan yapılan açıklamada, yurt genelinde dün başlayan yağışların devam ettiği belirtidi. AFAD, "turuncu" kod ile yağış uyarısı verilen Zonguldak, Bartın ve Kastamonu il valiliklerine aşırı yağışlardan kaynaklı olası afet risklerine karşı alınacak önlemlerle ilgili mesaj formu gönderildiği belirtildi.AFAD'dan SMS'li uyarı"Turuncu" kodlu yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, "Yağış uyarısı verilen illerimizde vatandaşlarımıza köy muhtarlıkları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ve dere kenarlarından uzak durulması konusunda anonslar yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, aşırı yağışlardan kaynaklı olası afet risklerine karşı Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce ve Bolu'ya motopomp, arazöz, araç ve personel sevk edildiği aktarılarak, gelen ihbarlara 2 bin 120 personel, 645 araç, 435 iş makinası ile anında müdahale edildiği ve gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/meteorolojinin-ardindan-prof-dr-orhan-sen-uyardi-risk-yuksek-dere-kenarlarini-terk-edin-1088653281.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, afad, sms
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, afad, sms

AFAD'dan 5 kente SMS'li uyarı: Araç ve personel de sevk edildi

14:45 01.10.2024
© AAZonguldak yağış
Zonguldak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), aşırı yağışlardan kaynaklı olası afet risklerine karşı 5 kente motopomp, arazöz, araç ve personel sevk edildiğini duyurdu. Turuncu kodla uyarılan illerde yaşayanlar AFAD tarafından gönderilen SMS'le uyarıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, yurt genelinde dün başlayan yağışların devam ettiği belirtidi. AFAD, "turuncu" kod ile yağış uyarısı verilen Zonguldak, Bartın ve Kastamonu il valiliklerine aşırı yağışlardan kaynaklı olası afet risklerine karşı alınacak önlemlerle ilgili mesaj formu gönderildiği belirtildi.

AFAD'dan SMS'li uyarı

"Turuncu" kodlu yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, "Yağış uyarısı verilen illerimizde vatandaşlarımıza köy muhtarlıkları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ve dere kenarlarından uzak durulması konusunda anonslar yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, aşırı yağışlardan kaynaklı olası afet risklerine karşı Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce ve Bolu'ya motopomp, arazöz, araç ve personel sevk edildiği aktarılarak, gelen ihbarlara 2 bin 120 personel, 645 araç, 435 iş makinası ile anında müdahale edildiği ve gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.
Kuvvetli yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
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