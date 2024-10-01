https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/afaddan-5-kente-smsli-uyari-arac-ve-personel-de-sevk-edildi-1088658358.html

AFAD'dan 5 kente SMS'li uyarı: Araç ve personel de sevk edildi

AFAD'dan 5 kente SMS'li uyarı: Araç ve personel de sevk edildi

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), aşırı yağışlardan kaynaklı olası afet risklerine karşı 5 kente motopomp, arazöz, araç ve personel sevk... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T14:45+0300

2024-10-01T14:45+0300

2024-10-01T14:45+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

afad

sms

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AFAD'dan yapılan açıklamada, yurt genelinde dün başlayan yağışların devam ettiği belirtidi. AFAD, "turuncu" kod ile yağış uyarısı verilen Zonguldak, Bartın ve Kastamonu il valiliklerine aşırı yağışlardan kaynaklı olası afet risklerine karşı alınacak önlemlerle ilgili mesaj formu gönderildiği belirtildi.AFAD'dan SMS'li uyarı"Turuncu" kodlu yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, "Yağış uyarısı verilen illerimizde vatandaşlarımıza köy muhtarlıkları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ve dere kenarlarından uzak durulması konusunda anonslar yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, aşırı yağışlardan kaynaklı olası afet risklerine karşı Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce ve Bolu'ya motopomp, arazöz, araç ve personel sevk edildiği aktarılarak, gelen ihbarlara 2 bin 120 personel, 645 araç, 435 iş makinası ile anında müdahale edildiği ve gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, afad, sms