Tartus Vali Yardımcısı Naus: Lübnan’dan eyaletimize neredeyse 10 bin sığınmacı giriş yaptı

İsrail’in saldırganlığının başlangıcından pazartesi öğleye kadar Arida sınır kapısından Lübnan’dan ilimize 4 bin 33’ü Lübnanlı, 5 bin 875’i ise Suriyeli olmak üzere toplam 9 bin 908 kişi giriş yaptı. Tüm vatandaşlar otobüslerle Tartus ve Lazkiye’deki geçici barınma merkezlerine organize bir şekilde nakledildi. Bundan böyle bu kişilere, hayatlarını normalleştirmeleri ve tüm formaliteleri halletmeleri için mümkün olan her türlü yardım sağlanacak.