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Tartus Vali Yardımcısı Naus: Lübnan’dan eyaletimize neredeyse 10 bin sığınmacı giriş yaptı
Tartus Vali Yardımcısı Naus: Lübnan’dan eyaletimize neredeyse 10 bin sığınmacı giriş yaptı
Sputnik Türkiye
Tartus Vali Yardımcısı Naus, Hizbullah mevzilerini hedef alan İsrail ordusunun kara operasyonu için düğmeye basması ile gerginliğin tırmandığı Lübnan'dan gelen... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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Hizbullah mevzilerini hedef alan İsrail ordusunun Lübnan’da kara operasyonu başlatması ile ülkede giderek ağırlaşan durum, sivil halkın komşu konumundaki Suriye’ye yönelmesine yol açtı.Lübnan’da giderek tırmanan gerginlik, Suriye’ye büyük bir sığınmacı akınına yol açtı, birçok kişi Tartus eyaletine sığındı. Sputnik Arabic, sığınmacı yerleştirme merkezlerini ziyaret etti ve Tartus Vali Yardımcısı Hasan Naus ile görüştü.Tartus Vali Yardımcısı Naus, şunları söyledi:
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suriye, tartus, lübnan, israil ordusu, israil ordusu (idf), kara operasyonu, gerginlik, sığınmacı, yerleştirme
suriye, tartus, lübnan, israil ordusu, israil ordusu (idf), kara operasyonu, gerginlik, sığınmacı, yerleştirme

Tartus Vali Yardımcısı Naus: Lübnan’dan eyaletimize neredeyse 10 bin sığınmacı giriş yaptı

14:12 01.10.2024
© Sputnik / Ryadh AliLübnan Tartus sığınmacılar
Lübnan Tartus sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© Sputnik / Ryadh Ali
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Tartus Vali Yardımcısı Naus, Hizbullah mevzilerini hedef alan İsrail ordusunun kara operasyonu için düğmeye basması ile gerginliğin tırmandığı Lübnan'dan gelen sığınmacıların geçici sığınmacı merkezlerine yerleştirildiğini ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.
Hizbullah mevzilerini hedef alan İsrail ordusunun Lübnan’da kara operasyonu başlatması ile ülkede giderek ağırlaşan durum, sivil halkın komşu konumundaki Suriye’ye yönelmesine yol açtı.
Lübnan’da giderek tırmanan gerginlik, Suriye’ye büyük bir sığınmacı akınına yol açtı, birçok kişi Tartus eyaletine sığındı. Sputnik Arabic, sığınmacı yerleştirme merkezlerini ziyaret etti ve Tartus Vali Yardımcısı Hasan Naus ile görüştü.
Tartus Vali Yardımcısı Naus, şunları söyledi:

İsrail’in saldırganlığının başlangıcından pazartesi öğleye kadar Arida sınır kapısından Lübnan’dan ilimize 4 bin 33’ü Lübnanlı, 5 bin 875’i ise Suriyeli olmak üzere toplam 9 bin 908 kişi giriş yaptı. Tüm vatandaşlar otobüslerle Tartus ve Lazkiye’deki geçici barınma merkezlerine organize bir şekilde nakledildi. Bundan böyle bu kişilere, hayatlarını normalleştirmeleri ve tüm formaliteleri halletmeleri için mümkün olan her türlü yardım sağlanacak.

© Sputnik / Ryadh AliLübnan Tartus sığınmacılar
Lübnan Tartus sığınmacılar - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Ryadh Ali
Lübnan Tartus sığınmacılar
© Sputnik / Ryadh AliLübnan Tartus sığınmacılar
Lübnan Tartus sığınmacılar - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Ryadh Ali
Lübnan Tartus sığınmacılar
© Sputnik / Ryadh AliLübnan Tarsus sığınmacılar
Lübnan Tarsus sığınmacılar - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Ryadh Ali
Lübnan Tarsus sığınmacılar
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© Sputnik / Ryadh Ali
Lübnan Tartus sığınmacılar
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© Sputnik / Ryadh Ali
Lübnan Tartus sığınmacılar
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Lübnan Tarsus sığınmacılar
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