https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/lubnan-pasaportu-olmayan-vatandaslarinin-iraka-gitmesine-izin-verdi-1088631736.html

Lübnan, pasaportu olmayan vatandaşlarının Irak'a gitmesine izin verdi

Lübnan, pasaportu olmayan vatandaşlarının Irak'a gitmesine izin verdi

Sputnik Türkiye

Lübnan, Irak'a gitmek isteyen vatandaşlarının pasaportu bulunmaması ya da süresi dolmuş olmasına rağmen çıkışlarına izin verileceğini açıkladı. Konu hakkında... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T23:23+0300

2024-09-30T23:23+0300

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Lübnan, pasaportu olmadığı halde Irak'a gitmek isteyen vatandaşların çıkışına izin verilmesi kararı aldı. Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdür Vekili İlyas el-Beyseri, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı ve sınır kapılarına bir genelge gönderdi.Genelge, pasaportu olmayan veya pasaport süresi dolmuş vatandaşların Irak'a gitmek üzere çıkışına izin verilmesini içeriyor.Genelgede, Irak'a gidecek vatandaşların pasaportsuz çıkış yapmasına izin verilenlerin günlük listesinin tutulacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israil-ordusu-lubnan-sinirindaki-bazi-sehirleri-askeri-yasak-bolge-ilan-etti-1088629866.html

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