https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/lubnan-pasaportu-olmayan-vatandaslarinin-iraka-gitmesine-izin-verdi-1088631736.html
Lübnan, pasaportu olmayan vatandaşlarının Irak'a gitmesine izin verdi
Lübnan, pasaportu olmayan vatandaşlarının Irak'a gitmesine izin verdi
Sputnik Türkiye
Lübnan, Irak'a gitmek isteyen vatandaşlarının pasaportu bulunmaması ya da süresi dolmuş olmasına rağmen çıkışlarına izin verileceğini açıkladı. Konu hakkında... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T23:23+0300
2024-09-30T23:23+0300
2024-09-30T23:23+0300
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Lübnan, pasaportu olmadığı halde Irak'a gitmek isteyen vatandaşların çıkışına izin verilmesi kararı aldı. Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdür Vekili İlyas el-Beyseri, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı ve sınır kapılarına bir genelge gönderdi.Genelge, pasaportu olmayan veya pasaport süresi dolmuş vatandaşların Irak'a gitmek üzere çıkışına izin verilmesini içeriyor.Genelgede, Irak'a gidecek vatandaşların pasaportsuz çıkış yapmasına izin verilenlerin günlük listesinin tutulacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israil-ordusu-lubnan-sinirindaki-bazi-sehirleri-askeri-yasak-bolge-ilan-etti-1088629866.html
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lübnan, irak, pasaport, izin
lübnan, irak, pasaport, izin
Lübnan, pasaportu olmayan vatandaşlarının Irak'a gitmesine izin verdi
Lübnan, Irak'a gitmek isteyen vatandaşlarının pasaportu bulunmaması ya da süresi dolmuş olmasına rağmen çıkışlarına izin verileceğini açıkladı. Konu hakkında genelgenin Uluslararası Refik Hariri Havalimanına gönderildi.
Lübnan, pasaportu olmadığı halde Irak'a gitmek isteyen vatandaşların çıkışına izin verilmesi kararı aldı.
Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdür Vekili İlyas el-Beyseri, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı ve sınır kapılarına bir genelge gönderdi.
Genelge, pasaportu olmayan veya pasaport süresi dolmuş vatandaşların Irak'a gitmek üzere çıkışına izin verilmesini içeriyor.
Genelgede, Irak'a gidecek vatandaşların pasaportsuz çıkış yapmasına izin verilenlerin günlük listesinin tutulacağı belirtildi.