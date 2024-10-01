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Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı: Borsa neden düşüyor?
Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı: Borsa neden düşüyor?
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul sabah saatlerinde açılışta önceki kapanışa göre 7.78 puan ve yüzde 0.08 artış göstererek 9 bin 673.56 puana yükselerek başlamıştı. Ancak küresel... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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İran'ın İsrail'e balistik füze hazırlığında olduğu iddiası Borsa İstanbul'da sert düşüşe neden oldu.BIST 100 endeksi 1 Ekim tarihli açılışta önceki kapanışa göre 7.78 puan ve yüzde 0.08 artış göstererek 9 bin 673.56 puan ile başlamıştı. İlerleyen saatlerde yaşanan küresel savaş riski nedeniyle borsa sert şekilde düştü. 9 bin 327 seviyelerine kadar gerileyen BİST 100 endeksi, ABD tarafından yapılan açıklama sonrası -3.50 puan daha düştü.ABD tarafından yapılan açıklamada İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı konusunda uyarıda bulunuldu.Altın fiyatlarında zirve denemesiAltın fiyatlarında Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yükseliş görülüyor. 1 Ekim tarihinde gram altın güne 2895 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2884 lira, en yüksek de 2939 lira seviyesi görüldü. Saat 17.30 itibari ile gram altın 2934 liradan alıcı buluyor.
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borsa neden düşüyor, bist 100 son dakika, bist 50 son dakika, borsa düştü mü, israil iran savaşı, bist 100, borsa, reeder hisse yorum
borsa neden düşüyor, bist 100 son dakika, bist 50 son dakika, borsa düştü mü, israil iran savaşı, bist 100, borsa, reeder hisse yorum

Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı: Borsa neden düşüyor?

17:58 01.10.2024 (güncellendi: 18:09 01.10.2024)
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA
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Borsa İstanbul sabah saatlerinde açılışta önceki kapanışa göre 7.78 puan ve yüzde 0.08 artış göstererek 9 bin 673.56 puana yükselerek başlamıştı. Ancak küresel savaş ihtimali ile Borsa İstanbul kapanışa doğru geriledi. Son olarak ABD'nin İran'a İsrail'e yönelik balistik füze uyarısı yapması ile BİST 100 -3.50 puan daha düşüş yaşadı.
İran'ın İsrail'e balistik füze hazırlığında olduğu iddiası Borsa İstanbul'da sert düşüşe neden oldu.
BIST 100 endeksi 1 Ekim tarihli açılışta önceki kapanışa göre 7.78 puan ve yüzde 0.08 artış göstererek 9 bin 673.56 puan ile başlamıştı. İlerleyen saatlerde yaşanan küresel savaş riski nedeniyle borsa sert şekilde düştü. 9 bin 327 seviyelerine kadar gerileyen BİST 100 endeksi, ABD tarafından yapılan açıklama sonrası -3.50 puan daha düştü.
ABD tarafından yapılan açıklamada İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı konusunda uyarıda bulunuldu.

Altın fiyatlarında zirve denemesi

Altın fiyatlarında Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yükseliş görülüyor. 1 Ekim tarihinde gram altın güne 2895 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2884 lira, en yüksek de 2939 lira seviyesi görüldü. Saat 17.30 itibari ile gram altın 2934 liradan alıcı buluyor.
Altın, külçe - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
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Bu hafta altın, borsa ve dolar yatırımcısının yüzünü güldürdü
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