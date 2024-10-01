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ABD Ortadoğu'ya takviye askeri personel ve savaş uçağı gönderiyor: 'Potansiyel operasyonları İsrail'e sorun'
ABD Ortadoğu'ya takviye askeri personel ve savaş uçağı gönderiyor: 'Potansiyel operasyonları İsrail'e sorun'
Sputnik Türkiye
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, 'saldırganlığı azaltmak amacıyla' 'birkaç bin' personel ve savaş uçağı gönderileceğini açıkladı. Potansiyel operasyon... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T00:09+0300
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dünya
abd
israil
lübnan
askeri faaliyet
askeri personel
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Singh açıklamasında 'saldırganlığı azaltmak amacıyla' takviye askeri personel ve savaş uçağı gönderileceğini kaydetti.Singh, "Savunma Bakanlığı, bölgede saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için Ortadoğu'daki ABD güçlerinin kuvvet duruşunu daha da güçlendirmek amacıyla adımlar atıyor" dedi.Bölgede bulunan ve rotasyonu gelen USS Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun yerinde kalması talimatının verildiğini belirten Singh, ayrıca hava savunmasının güçlenmesi için mevcut askeri varlığa ek olarak F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 ve F-22 savaş uçakları ve bunları destekleyecek 'birkaç bin' personel gönderileceğini bildirdi.Singh, ayrıca Pentagon'un, çeşitli olasılıklara yanıt verme hazırlıklarını daha da üst seviyeye taşımak için ABD içindeki askeri birliklerin bölgede konuşlandırılmasına yönelik hazırlık seviyesinin artırıldığı bilgisini paylaştı.'Potansiyel operasyonları İsrail'e sorun'İsrailli yetkililerin Lübnan'a karadan girme planlarıyla ilgili açıklamaları hakkındaki soruları için Singh, "Potansiyel operasyonları için bunu İsrail'e sorun, benim söyleyebileceğim bir şey yok. Size sadece şunu söyleyebilirim, İsraillilerle çalışmaya devam ediyoruz ve şu anda ne yapmayı planladıkları hakkında daha fazla bilgi edinmeye uğraşıyoruz" yanıtını verdi.Singh, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırılarda ABD yapımı silah kullanılıp kullanılmadığı sorularına da İsrail'in her saldırısına ayrı soruşturma yapmadıklarını söyleyerek, söz konusu saldırı hakkında daha fazla bilgi almak için de İsraillilere yönlendirdi.'Bir güven sorunu olduğu söylenmez'Sözcü Yardımcısı Singh, 27 Eylül'de Lübnan'daki Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırıları hakkında İsrail’in kendilerine bilgi vermediğini tekrarlayarak, "Bakan (Lloyd) Austin, hazırlıksız yakalandı. Operasyon devam ederken haber verildi. Bu operasyonlarda dahlimiz yok" ifadelerini kullandı.ABD ile İsrail savunma bakanları arasında 'güven sorunu' olup olmadığıyla ilgili soruyu ise Singh, "İki bakan, 7 Ekim'den bu yana her gün düzenli iletişim halinde, hatta bazen günde iki defa konuştukları oluyor. İkisi de telefonla istedikleri zaman birbirini arayabileceklerini biliyor. Dolayısıyla, bir güven sorunu olduğu söylenmez" şeklinde yanıtadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israil-ordusu-lubnana-askeri-araclarla-ilerliyor-1088630978.html
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abd, israil, lübnan, askeri faaliyet, askeri personel, savaş uçağı
abd, israil, lübnan, askeri faaliyet, askeri personel, savaş uçağı

ABD Ortadoğu'ya takviye askeri personel ve savaş uçağı gönderiyor: 'Potansiyel operasyonları İsrail'e sorun'

00:09 01.10.2024
© AP PhotoLübnan İsrail sınırı
Lübnan İsrail sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AP Photo
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, 'saldırganlığı azaltmak amacıyla' 'birkaç bin' personel ve savaş uçağı gönderileceğini açıkladı. Potansiyel operasyon ve söz konusu saldırılar hakkında bilgi almak için ise soruların İsrail'e sorulmasını söyledi.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Singh açıklamasında 'saldırganlığı azaltmak amacıyla' takviye askeri personel ve savaş uçağı gönderileceğini kaydetti.
Singh, "Savunma Bakanlığı, bölgede saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için Ortadoğu'daki ABD güçlerinin kuvvet duruşunu daha da güçlendirmek amacıyla adımlar atıyor" dedi.
Bölgede bulunan ve rotasyonu gelen USS Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun yerinde kalması talimatının verildiğini belirten Singh, ayrıca hava savunmasının güçlenmesi için mevcut askeri varlığa ek olarak F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 ve F-22 savaş uçakları ve bunları destekleyecek 'birkaç bin' personel gönderileceğini bildirdi.
Singh, ayrıca Pentagon'un, çeşitli olasılıklara yanıt verme hazırlıklarını daha da üst seviyeye taşımak için ABD içindeki askeri birliklerin bölgede konuşlandırılmasına yönelik hazırlık seviyesinin artırıldığı bilgisini paylaştı.

'Potansiyel operasyonları İsrail'e sorun'

İsrailli yetkililerin Lübnan'a karadan girme planlarıyla ilgili açıklamaları hakkındaki soruları için Singh, "Potansiyel operasyonları için bunu İsrail'e sorun, benim söyleyebileceğim bir şey yok. Size sadece şunu söyleyebilirim, İsraillilerle çalışmaya devam ediyoruz ve şu anda ne yapmayı planladıkları hakkında daha fazla bilgi edinmeye uğraşıyoruz" yanıtını verdi.
Singh, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırılarda ABD yapımı silah kullanılıp kullanılmadığı sorularına da İsrail'in her saldırısına ayrı soruşturma yapmadıklarını söyleyerek, söz konusu saldırı hakkında daha fazla bilgi almak için de İsraillilere yönlendirdi.

'Bir güven sorunu olduğu söylenmez'

Sözcü Yardımcısı Singh, 27 Eylül'de Lübnan'daki Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırıları hakkında İsrail’in kendilerine bilgi vermediğini tekrarlayarak, "Bakan (Lloyd) Austin, hazırlıksız yakalandı. Operasyon devam ederken haber verildi. Bu operasyonlarda dahlimiz yok" ifadelerini kullandı.
ABD ile İsrail savunma bakanları arasında 'güven sorunu' olup olmadığıyla ilgili soruyu ise Singh, "İki bakan, 7 Ekim'den bu yana her gün düzenli iletişim halinde, hatta bazen günde iki defa konuştukları oluyor. İkisi de telefonla istedikleri zaman birbirini arayabileceklerini biliyor. Dolayısıyla, bir güven sorunu olduğu söylenmez" şeklinde yanıtadı.
saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
DÜNYA
İsrail, Lübnan'da kara harekâtına hazırlanıyor
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