https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/sahte-tez-dolandiriciligi-ilk-taksit-tez-yazilmadan-ikinci-taksit-de-tez-teslim-edilmeden-1088640808.html
‘Sahte tez’ dolandırıcılığı: 'İlk taksit tez yazılmadan, ikinci taksit de tez teslim edilmeden'
‘Sahte tez’ dolandırıcılığı: 'İlk taksit tez yazılmadan, ikinci taksit de tez teslim edilmeden'
Sputnik Türkiye
İnternette lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine para karşılığında bitirme tezi yazdığını iddia eden siteler var. Bu ilanlara başvurup tezlerini... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T10:23+0300
2024-10-01T10:23+0300
2024-10-01T10:24+0300
türkiye
tez
yüksek lisans
doktora
üniversite
akademi
dolandırıcılık
tazminat
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Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademide yükselmek yani doktor, doçent hatta profesör unvanına sahip olmak için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartların başında da eğitimlerinin belli dönemlerinde tez ya da makale yazmaları geliyor. İnternette lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine para karşılığında bitirme tezi yazdığını iddia eden siteler var. Bu ilanlara başvurup tezlerini parayla yazdırmak isteyen öğrencilerin önemli bir bölümü ise dolandırılıyor.Hürriyet'ten Melike Çalkap, tez yazdığını iddia eden sitelerden biri ile arasında geçenleri şu şekilde anlattı:Peki bu uygulamaların cezası ne?Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zafer İçer, “Bu şekilde üretilen yayınlar kullanılarak akademik unvan elde edilmesi ya da kadroya girilmesi, suç kapsamında değerlendirilir. Kişiler, bu çalışmaları kullanarak kamuyu zarara uğratarak haksız menfaat elde etmiş olurlar. Kanunda nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası olarak öngörülüyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/ozellikle-ogrenciler-dikkat-okul-baslamasiyla-dolandiricilarin-yeni-yontemi-geri-odemesiz-burs-1087786480.html
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tez, yüksek lisans, doktora, üniversite, akademi, dolandırıcılık, tazminat
tez, yüksek lisans, doktora, üniversite, akademi, dolandırıcılık, tazminat
‘Sahte tez’ dolandırıcılığı: 'İlk taksit tez yazılmadan, ikinci taksit de tez teslim edilmeden'
10:23 01.10.2024 (güncellendi: 10:24 01.10.2024)
İnternette lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine para karşılığında bitirme tezi yazdığını iddia eden siteler var. Bu ilanlara başvurup tezlerini parayla yazdırmak isteyen öğrencilerin önemli bir bölümü ise dolandırılıyor.
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademide yükselmek yani doktor, doçent hatta profesör unvanına sahip olmak için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartların başında da eğitimlerinin belli dönemlerinde tez ya da makale yazmaları geliyor.
İnternette lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine para karşılığında bitirme tezi yazdığını iddia eden siteler var. Bu ilanlara başvurup tezlerini parayla yazdırmak isteyen öğrencilerin önemli bir bölümü ise dolandırılıyor.
Hürriyet'ten Melike Çalkap, tez yazdığını iddia eden sitelerden biri ile arasında geçenleri şu şekilde anlattı:
Şikâyetlerde adı sıkça geçen bir tez yazma şirketini psikoloji alanında doktora yapmak isteyen bir öğrenci gibi aradım. Tezim için ne kadar ödeme yapmam gerekeceğini sordum. Cevap, “Aynı alanda çalışan 3-4 farklı hocamız var, onlardan en uygun fiyatı verenin teklifini size sunuyoruz” oldu. Konuştuğum bir diğer şirket ise ödemeyi 2 taksit şeklinde ve ilk taksiti tez yazılmaya başlanmadan, ikinci taksiti de tezi teslim etmeden önce aldıklarını söyledi. Bu şirket, ücret için de bin ila 20 bin liralık bir fiyat aralığı verdi. Diğer yandan şikâyetlere konu olan ve bu işi yaptığını duyuran şirketlerin önemli bölümünün internet sitelerini kapattığını ve telefon numaralarına ulaşılamadığını gözlemledim. Yani dükkânı kapatmış ve kendilerini tamamen ulaşılamaz hale getirmişler. Ancak ortadan kaybolan bu şirketlerin çoğu benzer internet adreslerine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Yani internet tarayıcısında ‘tez yazımı’ ya da ‘parayla makale’ şeklinde basit bir arama yapılarak kendilerine rahatlıkla ulaşılabiliyor. Bir şirketin foyası ortaya çıktığında benzer isimlerle, farklı bir kuruluş gibi yollarına kolayca devam etmeleri mümkün görünüyor.
Peki bu uygulamaların cezası ne?
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zafer İçer, “Bu şekilde üretilen yayınlar kullanılarak akademik unvan elde edilmesi ya da kadroya girilmesi, suç kapsamında değerlendirilir. Kişiler, bu çalışmaları kullanarak kamuyu zarara uğratarak haksız menfaat elde etmiş olurlar. Kanunda nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası olarak öngörülüyor” dedi.