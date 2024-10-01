‘Sahte tez’ dolandırıcılığı: 'İlk taksit tez yazılmadan, ikinci taksit de tez teslim edilmeden'

Şikâyetlerde adı sıkça geçen bir tez yazma şirketini psikoloji alanında doktora yapmak isteyen bir öğrenci gibi aradım. Tezim için ne kadar ödeme yapmam gerekeceğini sordum. Cevap, “Aynı alanda çalışan 3-4 farklı hocamız var, onlardan en uygun fiyatı verenin teklifini size sunuyoruz” oldu. Konuştuğum bir diğer şirket ise ödemeyi 2 taksit şeklinde ve ilk taksiti tez yazılmaya başlanmadan, ikinci taksiti de tezi teslim etmeden önce aldıklarını söyledi. Bu şirket, ücret için de bin ila 20 bin liralık bir fiyat aralığı verdi. Diğer yandan şikâyetlere konu olan ve bu işi yaptığını duyuran şirketlerin önemli bölümünün internet sitelerini kapattığını ve telefon numaralarına ulaşılamadığını gözlemledim. Yani dükkânı kapatmış ve kendilerini tamamen ulaşılamaz hale getirmişler. Ancak ortadan kaybolan bu şirketlerin çoğu benzer internet adreslerine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Yani internet tarayıcısında ‘tez yazımı’ ya da ‘parayla makale’ şeklinde basit bir arama yapılarak kendilerine rahatlıkla ulaşılabiliyor. Bir şirketin foyası ortaya çıktığında benzer isimlerle, farklı bir kuruluş gibi yollarına kolayca devam etmeleri mümkün görünüyor.