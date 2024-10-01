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Rusya: NATO istihbarat servisleri, Suriye'de kimyasal provokasyon hazırlıyor
Rusya: NATO istihbarat servisleri, Suriye'de kimyasal provokasyon hazırlıyor
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Ukrayna ve Donbass'ta Rus ordusuna 'diş geçiremeyen' Batılı ülkeler ve Kiev'deki müttefikleri, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin dikkatini farklı bölgelere çekmek... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), NATO'nun ve Ukrayna'nın istihbarat servislerinin Suriye'de Moskova'yı suçlamak amacıyla kimyasal silah provokasyonu hazırladığını bildirdi.Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden yapılan açıklamada, "SVR'nin edindiği bilgiye göre şu anda böyle bir provokasyon için bir dizi NATO ülkesinin ve Ukrayna'nın istihbarat servisleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de bulunan terör gruplarıyla birlikte hazırlık yapılıyor" dendi.SVR, kimyasal provokasyon planının patlayıcı yüklü bir klor tankının İHA'dan atılmasını öngördüğünü, bunun Suriyeli birliklerin ve Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki terörist grupların mevzilerine yönelik taarruzları sırasında yapılmasının planlandığını vurguladı.SVR, provokasyon için en olası noktanın İdlib şehrinin doğusundaki bölgeler olduğuna dikkat çekti.Bu arada SVR, provokasyon için Suriye'de İngiliz istihbaratı adına kirli işler yürütmekle ünlenen Beyaz Miğferler örgütünün kullanılacağı bilgisini paylaştı.SVR, "Beyaz Miğferler'in eylemcileri, bu olayın 'sözde sonuçlarını' videoya kaydedecek ve sivillerin sözde kanıtlarını uluslararası kuruluşlara sunarak olup bitenlerin sorumluluğunu Suriye ve Rusya'ya atacak" ifadelerini kullandı.SVR, ABD ve İngiltere'nin bu provokasyonla Rusya'nın Küresel Güney ülkelerindeki otoritesine darbe vurmayı amaçladığının da altını çizdi.
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rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), svr, suriye, idlib, idlib gerginliği azaltma bölgesi, nato, ukrayna, istihbarat, istihbarat servisi, abd, ingiltere, küresel güney
rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), svr, suriye, idlib, idlib gerginliği azaltma bölgesi, nato, ukrayna, istihbarat, istihbarat servisi, abd, ingiltere, küresel güney

Rusya: NATO istihbarat servisleri, Suriye'de kimyasal provokasyon hazırlıyor

12:08 01.10.2024
© AP Photo / Ghaith AlsayedРазрушения после землетрясения в сирийском Азмарине
Разрушения после землетрясения в сирийском Азмарине - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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Ukrayna ve Donbass'ta Rus ordusuna 'diş geçiremeyen' Batılı ülkeler ve Kiev'deki müttefikleri, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin dikkatini farklı bölgelere çekmek ve Moskova'yı zan altında bırakmak için arayışlarını sürdürüyor.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), NATO'nun ve Ukrayna'nın istihbarat servislerinin Suriye'de Moskova'yı suçlamak amacıyla kimyasal silah provokasyonu hazırladığını bildirdi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden yapılan açıklamada, "SVR'nin edindiği bilgiye göre şu anda böyle bir provokasyon için bir dizi NATO ülkesinin ve Ukrayna'nın istihbarat servisleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de bulunan terör gruplarıyla birlikte hazırlık yapılıyor" dendi.

SVR, kimyasal provokasyon planının patlayıcı yüklü bir klor tankının İHA'dan atılmasını öngördüğünü, bunun Suriyeli birliklerin ve Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki terörist grupların mevzilerine yönelik taarruzları sırasında yapılmasının planlandığını vurguladı.

SVR, provokasyon için en olası noktanın İdlib şehrinin doğusundaki bölgeler olduğuna dikkat çekti.

Bu arada SVR, provokasyon için Suriye'de İngiliz istihbaratı adına kirli işler yürütmekle ünlenen Beyaz Miğferler örgütünün kullanılacağı bilgisini paylaştı.

SVR, "Beyaz Miğferler'in eylemcileri, bu olayın 'sözde sonuçlarını' videoya kaydedecek ve sivillerin sözde kanıtlarını uluslararası kuruluşlara sunarak olup bitenlerin sorumluluğunu Suriye ve Rusya'ya atacak" ifadelerini kullandı.

SVR, ABD ve İngiltere'nin bu provokasyonla Rusya'nın Küresel Güney ülkelerindeki otoritesine darbe vurmayı amaçladığının da altını çizdi.
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