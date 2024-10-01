https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/lubnana-kara-harekatina-baslayan-israil-filistindeki-saldirilarina-da-devam-ediyor-20-olu-1088639581.html

Lübnan'a kara harekatı başlatan İsrail, Filistin'deki saldırılarına da devam ediyor: 20 ölü

Lübnan'a kara harekatı başlatan İsrail, Filistin'deki saldırılarına da devam ediyor: 20 ölü

Sputnik Türkiye

Lübnan'a yönelik kara harekatına başlayan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T09:55+0300

2024-10-01T09:55+0300

2024-10-01T10:05+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

han yunus

nablus

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Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığı habere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Ataya ve Ebu Şumeys ailelerinin evlerine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli öldü.İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Eş-Şucaiyye okuluna saldırı düzenledi.Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.Nablus'ta bir sivil askerler tarafından vurulduÖte yandan WAFA, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki saldırılar sırasında direniş gösteren bir sivilin İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü aktardı.Habere göre Filistinlilerle yaşanan çatışmalar sırasında İsrail askerleri gerçek mermi kullandı ve evlerde arama yaparken patlayıcı maddeleri infilak ettirdi.Ayrıca İsrail ordusu, gözaltına alınan Filistinlilere yardım etmeye çalışan bir ambulansa el koydu.Nablus'un batısındaki mülteci kamplarında tutuklamalar olduğu da bildiriliyor.Kassam Tugayları, mayınlı bölgeyi patlatarak İsrail askerlerini hedef aldığını duyurduHamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde mayınlı bölgenin patlatılması sonucu İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananların olduğunu duyurdu.Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait 2 asker nakil aracı, bir Merkava tankı ve iki D9 askeri buldozerin patlayıcılar ve Yasin-105 roketleriyle vurulduğu aktarıldı.İsrail askeri araçlarının hedef alındığı bölgeye helikopterlerin tahliye için iniş yaptığının gözlemlendiği kaydedildi.Gazze Şeridi'ni karadan işgale girişen İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar sürüyor.

israil

gazze

gazze şeridi

han yunus

nablus

filistin

batı şeria

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