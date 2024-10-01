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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/lubnana-kara-harekatina-baslayan-israil-filistindeki-saldirilarina-da-devam-ediyor-20-olu-1088639581.html
Lübnan'a kara harekatı başlatan İsrail, Filistin'deki saldırılarına da devam ediyor: 20 ölü
Lübnan'a kara harekatı başlatan İsrail, Filistin'deki saldırılarına da devam ediyor: 20 ölü
Sputnik Türkiye
Lübnan'a yönelik kara harekatına başlayan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T09:55+0300
2024-10-01T10:05+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
gazze
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han yunus
nablus
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Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığı habere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Ataya ve Ebu Şumeys ailelerinin evlerine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli öldü.İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Eş-Şucaiyye okuluna saldırı düzenledi.Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.Nablus'ta bir sivil askerler tarafından vurulduÖte yandan WAFA, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki saldırılar sırasında direniş gösteren bir sivilin İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü aktardı.Habere göre Filistinlilerle yaşanan çatışmalar sırasında İsrail askerleri gerçek mermi kullandı ve evlerde arama yaparken patlayıcı maddeleri infilak ettirdi.Ayrıca İsrail ordusu, gözaltına alınan Filistinlilere yardım etmeye çalışan bir ambulansa el koydu.Nablus'un batısındaki mülteci kamplarında tutuklamalar olduğu da bildiriliyor.Kassam Tugayları, mayınlı bölgeyi patlatarak İsrail askerlerini hedef aldığını duyurduHamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde mayınlı bölgenin patlatılması sonucu İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananların olduğunu duyurdu.Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait 2 asker nakil aracı, bir Merkava tankı ve iki D9 askeri buldozerin patlayıcılar ve Yasin-105 roketleriyle vurulduğu aktarıldı.İsrail askeri araçlarının hedef alındığı bölgeye helikopterlerin tahliye için iniş yaptığının gözlemlendiği kaydedildi.Gazze Şeridi'ni karadan işgale girişen İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar sürüyor.
israil
gazze
gazze şeridi
han yunus
nablus
filistin
batı şeria
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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, han yunus, nablus, filistin, gazze ablukası, izzeddin el-kassam tugayları, izzettin el kassam tugayları, batı şeria, sığınmacı kampı, mülteci kampı
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, han yunus, nablus, filistin, gazze ablukası, izzeddin el-kassam tugayları, izzettin el kassam tugayları, batı şeria, sığınmacı kampı, mülteci kampı

Lübnan'a kara harekatı başlatan İsrail, Filistin'deki saldırılarına da devam ediyor: 20 ölü

09:55 01.10.2024 (güncellendi: 10:05 01.10.2024)
© Anas Zeyad Ftehaisrail okul hastane
israil okul hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© Anas Zeyad Fteha
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Lübnan'a yönelik kara harekatına başlayan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti. Nablus'ta da bir sivil, İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü.
Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığı habere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Ataya ve Ebu Şumeys ailelerinin evlerine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli öldü.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Eş-Şucaiyye okuluna saldırı düzenledi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

Nablus'ta bir sivil askerler tarafından vuruldu

Öte yandan WAFA, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki saldırılar sırasında direniş gösteren bir sivilin İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü aktardı.

Habere göre Filistinlilerle yaşanan çatışmalar sırasında İsrail askerleri gerçek mermi kullandı ve evlerde arama yaparken patlayıcı maddeleri infilak ettirdi.

Ayrıca İsrail ordusu, gözaltına alınan Filistinlilere yardım etmeye çalışan bir ambulansa el koydu.
Nablus'un batısındaki mülteci kamplarında tutuklamalar olduğu da bildiriliyor.

Kassam Tugayları, mayınlı bölgeyi patlatarak İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde mayınlı bölgenin patlatılması sonucu İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait 2 asker nakil aracı, bir Merkava tankı ve iki D9 askeri buldozerin patlayıcılar ve Yasin-105 roketleriyle vurulduğu aktarıldı.
İsrail askeri araçlarının hedef alındığı bölgeye helikopterlerin tahliye için iniş yaptığının gözlemlendiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ni karadan işgale girişen İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar sürüyor.
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