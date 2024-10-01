Rus Dışişleri: Rusya, ABD'yle uzun vadeli cepheleşmeye hazır
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ABD'de hem iktidarın hem de muhalefetin Rusya karşıtlığında birleştiğine dikkat çeken Ryabkov, Moskova'nın uzun vadeli cepheleşmeye her anlamda hazır olduğu uyarısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın ABD'yle uzun vadeli cepheleşmeye hazır olduğunu vurguladı.
Gazetecilere demeç veren Ryabkov'a ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinden sonra Moskova-Washington ilişkilerinin iyileşme perspektifi olup olmadığı soruldu.
Ryabkov, "ABD'de iki parti tarafından da kabul edilen Rusya karşıtlığı dikkate alındığında, hiçbir yanılsamaya kapılmamalıyız. Bu ülkeyle uzun vadeli cepheleşmeye hazırlanmalıyız" dedi.
Rusya'nın ABD'yle cepheleşmeye her anlamda hazır olduğunu vurgulayan Ryabkov, "Hükümetimiz, Moskova'nın kararlılığının gereğine uygun şekilde hesaba katılması için hasmına tüm uyarı mesajlarını gönderiyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatamayacağının da altını çizerek ancak bununla ilgili risklerin hafife alınmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
Gazetecilere demeç veren Ryabkov'a ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinden sonra Moskova-Washington ilişkilerinin iyileşme perspektifi olup olmadığı soruldu.
Ryabkov, "ABD'de iki parti tarafından da kabul edilen Rusya karşıtlığı dikkate alındığında, hiçbir yanılsamaya kapılmamalıyız. Bu ülkeyle uzun vadeli cepheleşmeye hazırlanmalıyız" dedi.
Rusya'nın ABD'yle cepheleşmeye her anlamda hazır olduğunu vurgulayan Ryabkov, "Hükümetimiz, Moskova'nın kararlılığının gereğine uygun şekilde hesaba katılması için hasmına tüm uyarı mesajlarını gönderiyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatamayacağının da altını çizerek ancak bununla ilgili risklerin hafife alınmaması gerektiğini sözlerine ekledi.