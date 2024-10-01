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Polisin mezar nöbeti: Cem Garipoğlu'nun mezarı başında bekliyorlar
Polisin mezar nöbeti: Cem Garipoğlu'nun mezarı başında bekliyorlar
Sputnik Türkiye
Polis, mezarı 3 Ekim'de açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarının başında 'güvenlik' gerekçesiyle nöbet tutmaya başladı. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T13:07+0300
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türkiye
cem garipoğlu
münevver karabulut
mezarlık
karacaahmet
polis
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İstanbul Bahçeşehir'de 2009 yılında Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Cinayetten sonra kaçan ve daha sonra teslim olan Garipoğlu ise 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Mezardan kemik örnekleri alınacakÖlen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazdı. Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi. Garipoğlu’nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak.Polis mezarlıkta nöbetteÖte yandan, polis ekiplerinin açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu’nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı’nda güvenliği sağlamak amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/cem-garipoglunun-mezarinin-acilacagi-tarih-aciklandi-1088537744.html
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cem garipoğlu, münevver karabulut, mezarlık, karacaahmet, polis
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Polisin mezar nöbeti: Cem Garipoğlu'nun mezarı başında bekliyorlar

13:07 01.10.2024
© EMRE SERTDEMİR-AW298800Cem Garipoğlu
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© EMRE SERTDEMİR-AW298800
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Polis, mezarı 3 Ekim'de açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarının başında 'güvenlik' gerekçesiyle nöbet tutmaya başladı.
İstanbul Bahçeşehir'de 2009 yılında Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Cinayetten sonra kaçan ve daha sonra teslim olan Garipoğlu ise 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.
© EMRE SERTDEMİR-AW298800Cem Garipoğlu
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
Cem Garipoğlu
© EMRE SERTDEMİR-AW298800

Mezardan kemik örnekleri alınacak

Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazdı. Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi. Garipoğlu’nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak.

Polis mezarlıkta nöbette

Öte yandan, polis ekiplerinin açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu’nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı’nda güvenliği sağlamak amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
TÜRKİYE
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih açıklandı
27 Eylül, 21:17
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