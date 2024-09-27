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Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih açıklandı
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih açıklandı
Sputnik Türkiye
Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'da açılacak, DNA testi için numune alınacak. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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cem garipoğlu, münevver karabulut
cem garipoğlu, münevver karabulut

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih açıklandı

21:17 27.09.2024
© AACem Garipoğlu
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA
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Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'da açılacak, DNA testi için numune alınacak.
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