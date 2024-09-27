https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/cem-garipoglunun-mezarinin-acilacagi-tarih-aciklandi-1088537744.html
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih açıklandı
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih açıklandı
Sputnik Türkiye
Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'da açılacak, DNA testi için numune alınacak. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T21:17+0300
2024-09-27T21:17+0300
2024-09-27T21:17+0300
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türkiye
2024
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Sputnik Türkiye
cem garipoğlu, münevver karabulut
cem garipoğlu, münevver karabulut
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih açıklandı
© AACem Garipoğlu
© AA
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Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'da açılacak, DNA testi için numune alınacak.