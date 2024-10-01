https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/osym-duyurdu-ales-basvurulari-basladi-1088648325.html

ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı

Sputnik Türkiye

ÖSYM, 17 Kasım'da yapılacak ALES sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. 01.10.2024, Sputnik Türkiye

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/osym-baskani-acikladi-universite-sinav-sayisi-artacak-1088618505.html

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