https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/osym-duyurdu-ales-basvurulari-basladi-1088648325.html
ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı
ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı
Sputnik Türkiye
ÖSYM, 17 Kasım'da yapılacak ALES sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T12:14+0300
2024-10-01T12:14+0300
2024-10-01T12:14+0300
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/osym-baskani-acikladi-universite-sinav-sayisi-artacak-1088618505.html
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ales, ösym, sınav soruları, sınav, sınav sistemi
ales, ösym, sınav soruları, sınav, sınav sistemi
ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı
ÖSYM, 17 Kasım'da yapılacak ALES sınavı için başvuruların başladığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.
Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.