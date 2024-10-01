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ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı
ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı
Sputnik Türkiye
ÖSYM, 17 Kasım'da yapılacak ALES sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.
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ales, ösym, sınav soruları, sınav, sınav sistemi
ales, ösym, sınav soruları, sınav, sınav sistemi

ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı

12:14 01.10.2024
© AASınav
Sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA
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ÖSYM, 17 Kasım'da yapılacak ALES sınavı için başvuruların başladığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.
Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
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