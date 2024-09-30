https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/osym-baskani-acikladi-universite-sinav-sayisi-artacak-1088618505.html
ÖSYM Başkanı açıkladı: Üniversite sınav sayısı artacak
ÖSYM Başkanı açıkladı: Üniversite sınav sayısı artacak
Sputnik Türkiye
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, üniversite sınavını yılda birden fazla yapmak istediklerini açıkladı. Ersoy, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ve... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T15:27+0300
2024-09-30T15:27+0300
2024-09-30T15:27+0300
türkiye
ösym
üniversite sınavı
üniversite sınavı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üniversite sınavını yılda birden fazla yapmak için çalışma gerçekleştiriyor.Habertürk'e konuşan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de üniversite için sınav sayısının birden fazla yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.ÖSYM Başkanı bu kapsamda e-sınav sayısını arttırmak istediklerini böylece hem zaman hem de maliyet anlamında tasarruf edeceklerini vurguladı.'Derdimiz dijital tabanlı sınava geçmek'"Bizim derdimiz bundan sonra Türkiye’de kağıt tabanlı sınavdan dijital tabanlı sınavı geçmek. Yani sınav sayısını artırmak. Bunun için de aday sayısı belli sayının altında olan sınavları e-sınava doğru geçirmek istiyoruz." diyen Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ve Yükseköğretim Kurulu ile çalışma yürüttüklerini açıkladı. Ersoy, "Sınavlarımızı e-sınav şeklinde yaptığımız zamanda biz hem hocalardan zaman anlamında hem de maliyet anlamda tasarruf edeceğiz. Buna ilaveten de adaylarımız sınav sonuçlarını ilgili sınavın bitiminde birkaç saat içerisinde çok rahatlıkla öğrenebilecekler." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/osym-duyurdu-2024-yks-ek-tercih-sonuclari-aciklandi-1088209596.html
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ösym, üniversite sınavı, üniversite sınavı
ösym, üniversite sınavı, üniversite sınavı
ÖSYM Başkanı açıkladı: Üniversite sınav sayısı artacak
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, üniversite sınavını yılda birden fazla yapmak istediklerini açıkladı. Ersoy, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ve Yükseköğretim Kurulu ile çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üniversite sınavını yılda birden fazla yapmak için çalışma gerçekleştiriyor.
Habertürk'e konuşan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de üniversite için sınav sayısının birden fazla yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
ÖSYM Başkanı bu kapsamda e-sınav sayısını arttırmak istediklerini böylece hem zaman hem de maliyet anlamında tasarruf edeceklerini vurguladı.
'Derdimiz dijital tabanlı sınava geçmek'
"Bizim derdimiz bundan sonra Türkiye’de kağıt tabanlı sınavdan dijital tabanlı sınavı geçmek. Yani sınav sayısını artırmak. Bunun için de aday sayısı belli sayının altında olan sınavları e-sınava doğru geçirmek istiyoruz." diyen Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ve Yükseköğretim Kurulu ile çalışma yürüttüklerini açıkladı.
Ersoy, "Sınavlarımızı e-sınav şeklinde yaptığımız zamanda biz hem hocalardan zaman anlamında hem de maliyet anlamda tasarruf edeceğiz. Buna ilaveten de adaylarımız sınav sonuçlarını ilgili sınavın bitiminde birkaç saat içerisinde çok rahatlıkla öğrenebilecekler." ifadelerini kullandı.