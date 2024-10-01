https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/osimhenden-fenerbahce-aciklamasi-geldi-gordugumuz-seyler-normal-degildi-1088645808.html

Osimhen'den Fenerbahçe açıklaması geldi: 'Gördüğümüz şeyler normal değildi'

Osimhen'den Fenerbahçe açıklaması geldi: 'Gördüğümüz şeyler normal değildi'

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın 100 milyon Euro’luk yıldız oyuncusu Victor Osimhen, kulübün YouTube kanalına verdiği özel röportajda İstanbul’a ve Galatasaray’a duyduğu sevgiyi... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T12:49+0300

2024-10-01T12:49+0300

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osimhen

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galatasaray

galatasaray sk

derbi

okan buruk

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Osimhen’in açıklamaları, Galatasaray taraftarları ve futbolseverler arasında büyük ilgi gördü. Yıldız oyuncunun İstanbul’a ve kulübe olan sevgisi, futbol dünyasında yankı bulmaya devam ediyor.Osimhen, Fenerbahçe derbisinin önemine de dikkat çekti. “Bence Fenerbahçe ve Galatasaray, en sert derbilerden biri. Maç öncesinde gördüğümüz şeyler normal değildi. İnanılmaz yüksek seviyede bir tutku vardı. Bunun futbolun ötesinde olduğunu düşündüm. Maç öncesi iyimserdim; oraya kaybetme olasılığımızı düşünmedim. Üç puan için oradaydık” ifadelerini kullandı.Ayrıca, transfer değeri hakkındaki sorulara da yanıt veren Osimhen, “Beni etkilemiyor. Ben bundan daha fazlasıyım. Dünyada benim gibi, bu tarzda ve başarı elde etmiş oyuncular var. Futbolda özelliklerim ve yaptıklarım kalitemle alakalı. Yani hak ettiğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu. Transfer değeri hakkında farklı yorumlar yapıldığını belirten Osimhen, “Herkesin farklı düşüncesi var” dedi.Osimhen, gol müziğiyle ilgili anılarını da paylaştı. Lille'de antrenman sonrası spor salonunda Yusuf Yazıcı ile olan bir anısını hatırlatarak, “O ilgileniyordu şarkı açma işleriyle. Nijeryalılar olarak biz güzel bir ritim duyduğumuzda dans ederiz. Sonrasında şarkıyı duydum ve dans etmeye başladım. Video çektiğini bilmiyordum. Buraya geldikten sonra ilk golümden sonra şarkıyı çaldılar ve çok hoşuma gitti” dedi.

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osimhen, victor james osimhen, futbol, transfer, fenerbahçe, galatasaray, galatasaray sk, derbi, okan buruk