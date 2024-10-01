Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç: İsrail Gazze’de yaptığını Lübnan’da da yapmak istiyor

“İsrail’in başlatmış olduğu kara operasyonuna beklendiği gibi ABD tam destek verirken, İran’ı da sürece dahil olmaması konusunda uyarmıştır. Bölge ülkelerinin sessizliği ise devam etmektedir. Saldırılara en fazla tepki veren ise haliyle İran ve Suriye olmuştur. Ancak her iki ülkenin de İsrail’in saldırılarını önleme konusunda herhangi bir rol alıp almayacağı veya Hizbullah’a destek verip veremeyecekleri henüz belirsizliğini korumaktadır. Her ne kadar İran’ın 40 bin civarında Şii milisi bölgeye sevk ettiğine yönelik haberler çıkmış olsa da, şimdiye kadar sahada böyle bir hareketlilik gözlenmemiştir. Ayrıca İsrail’in Hizbullah’a dışarıdan gelebilecek yardım ve destekleri kesmek için Beyrut Refik Hariri Havalimanına örtülü abluka uyguladığı, buraya İran uçaklarının inmesine izin vermediği ve kara yoluyla gelebilecek yardımları engellemek için Lübnan ile Suriye sınırında havadan denetim yapıp, Suriye’nin başkenti Şam dahil olmak üzere tespit edilen lojistik transfer hareketliliklerinin havadan bombalanarak engellendiği görülmektedir. Hizbullah’ın içinde bulunduğu bu zor durumda Lübnan’daki diğer etnik, dini ve mezhebi unsurlardan destek alıp alamayacakları da belli değildir. Zira Hizbullah’ın son yıllarda buradaki farklı unsurlarla arasının iyi olmadığı da bilinmektedir. Kaldı ki Hizbullah uzun süredir Lübnan’ı korumak ve iyi bir şekilde yönetmek hususunda üzerine düşeni yapmamakta ve sahip olduğu gücü ve kaynakları İran’ın çıkarlarına yönelik olarak mobilize etmekteydi.”