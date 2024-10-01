https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/okan-buruk-pfdkye-sevk-edildi-kac-mac-ceza-alabilir-1088679940.html

Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi: Kaç maç ceza alabilir?

Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi: Kaç maç ceza alabilir?

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk Kasımpaşa maçında hakeme yönelik tehdit... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T21:53+0300

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spor

okan buruk

galatasaray

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

ceza

tehdit

centilmenlik

karar

kasımpaşa

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında hakeme yönelik tehdit iddiasıyla PFDK'ye sevk edildi.Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Galatasaray Kasımpaşa maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu sırasında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un dördüncü hakeme yönelik davranışları gündem olmuştu. Hakeme itiraz eden Okan Buruk’un "Bu pozisyona penaltı veren hakem, burada bir daha maç yönetemez" dediği iddia edildi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Buruk'un söz konusu davranışları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği belirtildi. TFF'nin Okan Buruk'la ilgili açıklaması: Okan Buruk kaç maç ceza alacak?TFF Disiplin Talimatı'nın 41. maddesine göre, hakaret, tehdit veya kişilik haklarına saldırı gibi fiillerde bulunulması durumunda cezalar şu şekilde uygulanır:

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