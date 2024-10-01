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Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi: Kaç maç ceza alabilir?
Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi: Kaç maç ceza alabilir?
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk Kasımpaşa maçında hakeme yönelik tehdit... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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spor
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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tehdit
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında hakeme yönelik tehdit iddiasıyla PFDK'ye sevk edildi.Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Galatasaray Kasımpaşa maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu sırasında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un dördüncü hakeme yönelik davranışları gündem olmuştu. Hakeme itiraz eden Okan Buruk’un "Bu pozisyona penaltı veren hakem, burada bir daha maç yönetemez" dediği iddia edildi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Buruk'un söz konusu davranışları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği belirtildi. TFF'nin Okan Buruk'la ilgili açıklaması: Okan Buruk kaç maç ceza alacak?TFF Disiplin Talimatı'nın 41. maddesine göre, hakaret, tehdit veya kişilik haklarına saldırı gibi fiillerde bulunulması durumunda cezalar şu şekilde uygulanır:
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okan buruk, galatasaray, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza, tehdit, centilmenlik, karar, kasımpaşa, türkiye futbol federasyonu (tff)
okan buruk, galatasaray, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza, tehdit, centilmenlik, karar, kasımpaşa, türkiye futbol federasyonu (tff)

Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi: Kaç maç ceza alabilir?

21:53 01.10.2024 (güncellendi: 21:57 01.10.2024)
© İHA / SAMET YALÇINGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© İHA / SAMET YALÇIN
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk Kasımpaşa maçında hakeme yönelik tehdit iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında hakeme yönelik tehdit iddiasıyla PFDK'ye sevk edildi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Galatasaray Kasımpaşa maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu sırasında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un dördüncü hakeme yönelik davranışları gündem olmuştu. Hakeme itiraz eden Okan Buruk’un "Bu pozisyona penaltı veren hakem, burada bir daha maç yönetemez" dediği iddia edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Buruk'un söz konusu davranışları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği belirtildi.
TFF'nin Okan Buruk'la ilgili açıklaması:
GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK ’un aynı müsabakadaki “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 01.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Okan Buruk kaç maç ceza alacak?

TFF Disiplin Talimatı'nın 41. maddesine göre, hakaret, tehdit veya kişilik haklarına saldırı gibi fiillerde bulunulması durumunda cezalar şu şekilde uygulanır:
Futbolculara: 2 ila 5 maç men; eğer fiiller müsabaka görevlilerine yönelikse 3 ila 7 maç men.
Kulüp yöneticilerine: 30 ila 60 gün hak mahrumiyeti; eğer fiiller müsabaka görevlilerine yönelikse 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti ve 51 bin TL’den 900 bin TL’ye kadar para cezası.
Görevlilere ve diğer kişilere: 2 ila 5 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı; müsabaka görevlilerine yönelikse 3 ila 7 maç yasak ya da 21 ila 50 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar para cezası.
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