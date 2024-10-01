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Gaziantep104.3
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İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
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Manisa101.0
Mardin92.2
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Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/meteoroloji-cok-kuvvetli-olacak-dedi-okullar-bile-tatil-edildi-17-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-1088634793.html
Meteoroloji 'Çok kuvvetli olacak' dedi, okullar bile tatil edildi: 17 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi
Meteoroloji 'Çok kuvvetli olacak' dedi, okullar bile tatil edildi: 17 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ekim hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Özellikle... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T07:46+0300
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Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da şiddetli yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi. Ayrıca Zonguldak'ta hamile ve engelli kamu personeline idari izin verildi.Meteoroloji, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Amasya, Tokat, Erzurum, Sakarya ve Kocaeli gibi illerde yerel kuvvetli yağışların beklendiğini belirtti. Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük’te ise çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.Hava sıcaklıkları düşüyorÜlke genelinde hava sıcaklıklarının 8 ila 14 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da aralıklı yağmur, özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olacak ve sıcaklık 16-17 derece hissedilecek. Ankara’da sıcaklık 14 dereceye düşerken, İzmir güneşli ancak serin rüzgarlarla 25 derece olacak.Kuvvetli rüzgar ve yağışların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Meteoroloji, özellikle Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi’ndeki vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen illerBugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 22°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 16°CParçalı bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 25°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 24°CAz bulutluAKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 27°CParçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 20°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 14°CParçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı bulutluKONYA °C, 18°CParçalı bulutluYOZGAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde batılı yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ARTVİN °C, 23°CParçalı bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 20°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 20°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 24°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 27°CParçalı bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 32°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 29°CParçalı bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLERDE HAVABatı Karadeniz’de kuvvetli fırtına; Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, çok kuvvetli yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusu akşam saatlerine kadar güneybatıdan 7 ila 9; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: Orta; şiddetli yağış anında zayıf.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 3,0 ila 3,5 m; Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, 5 ila 7 yer yer 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,25 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
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1 ekim hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık
1 ekim hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık

Meteoroloji 'Çok kuvvetli olacak' dedi, okullar bile tatil edildi: 17 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi

07:46 01.10.2024
© AA / Muhammed Selim KorkutataSağanak, yağmur, sel
Sağanak, yağmur, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ekim hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Özellikle Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak?
Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da şiddetli yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi. Ayrıca Zonguldak'ta hamile ve engelli kamu personeline idari izin verildi.
Meteoroloji, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Amasya, Tokat, Erzurum, Sakarya ve Kocaeli gibi illerde yerel kuvvetli yağışların beklendiğini belirtti. Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük’te ise çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 8 ila 14 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da aralıklı yağmur, özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olacak ve sıcaklık 16-17 derece hissedilecek. Ankara’da sıcaklık 14 dereceye düşerken, İzmir güneşli ancak serin rüzgarlarla 25 derece olacak.
Kuvvetli rüzgar ve yağışların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Meteoroloji, özellikle Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi’ndeki vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen iller

1.
Ağrı
2.
Bingöl
3.
Bitlis
4.
Bolu
5.
Erzurum
6.
Hakkari
7.
Kars
8.
Kastamonu (Turuncu kod)
9.
Muş
10.
Sinop
11.
Van
12.
Zonguldak (Turuncu kod)
13.
Bartın (Turuncu kod)
14.
Ardahan
15.
Iğdır
16.
Karabük
17.
Düzce

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde batılı yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de kuvvetli fırtına; Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, çok kuvvetli yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusu akşam saatlerine kadar güneybatıdan 7 ila 9; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: Orta; şiddetli yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 3,0 ila 3,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, 5 ila 7 yer yer 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,25 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
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