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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ispanya-ile-meksika-arasinda-krali-davet-etmedin-krizi-1088413645.html
İspanya ile Meksika arasında ‘Kralı davet etmedin’ krizi
İspanya ile Meksika arasında ‘Kralı davet etmedin’ krizi
Sputnik Türkiye
İspanya Kralı Felipe’nin yeni seçilen Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo’nun yemin törenine davet edilmemesini 'kabul edilmez’ olduğunu açıklayan... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T10:37+0300
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ispanya kralı 6. felipe
claudia sheinbaum pardo
yemin töreni
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İspanya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada “İspanya Hükümeti, Majesteleri Kral'ın 1 Ekim'de Mexico City'de Meksika'nın seçilmiş başkanı Claudia Sheinbaum Pardo'nun yemin törenine davetten dışlanmasını kabul edilemez buluyor. Bu nedenle, İspanya Hükümeti söz konusu yemin törenine hiçbir düzeyde katılmama kararı aldı” denildi.İspanya Kralı 6. Felipe, Amerika kıtasında İspanyolca ve Portekizce konuşan ülkelerin devlet başkanlarının yemin törenlerine düzenli katılım sağlıyor. Kral Felipe daha önce 10’dan fazla kez bu törenlere katılmıştı. Haziran'da büyük bir çoğunlukla başkanlık seçimlerini kazanan resmi aday Claudia Sheinbaum, 1 Ekim'de Meksiko'da yemin ederek Devlet Başkanlığı görevine başlayacak.
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meksika, ispanya, ispanya kralı 6. felipe, claudia sheinbaum pardo, yemin töreni
meksika, ispanya, ispanya kralı 6. felipe, claudia sheinbaum pardo, yemin töreni

İspanya ile Meksika arasında ‘Kralı davet etmedin’ krizi

10:37 25.09.2024
© Fotoğrafİspanya Kralı 6. Felipe
İspanya Kralı 6. Felipe - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
İspanya Kralı 6. Felipe
© Fotoğraf
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İspanya Kralı Felipe’nin yeni seçilen Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo’nun yemin törenine davet edilmemesini 'kabul edilmez’ olduğunu açıklayan İspanya, törene temsilci göndermeyeceklerini duyurdu.
İspanya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada “İspanya Hükümeti, Majesteleri Kral'ın 1 Ekim'de Mexico City'de Meksika'nın seçilmiş başkanı Claudia Sheinbaum Pardo'nun yemin törenine davetten dışlanmasını kabul edilemez buluyor. Bu nedenle, İspanya Hükümeti söz konusu yemin törenine hiçbir düzeyde katılmama kararı aldı” denildi.
© FotoğrafMeksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo
İspanya ile Meksika arasında ‘Kralı davet etmedin’ krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo
© Fotoğraf
İspanya Kralı 6. Felipe, Amerika kıtasında İspanyolca ve Portekizce konuşan ülkelerin devlet başkanlarının yemin törenlerine düzenli katılım sağlıyor. Kral Felipe daha önce 10’dan fazla kez bu törenlere katılmıştı. Haziran'da büyük bir çoğunlukla başkanlık seçimlerini kazanan resmi aday Claudia Sheinbaum, 1 Ekim'de Meksiko'da yemin ederek Devlet Başkanlığı görevine başlayacak.
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