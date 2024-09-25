https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ispanya-ile-meksika-arasinda-krali-davet-etmedin-krizi-1088413645.html

İspanya ile Meksika arasında ‘Kralı davet etmedin’ krizi

İspanya ile Meksika arasında ‘Kralı davet etmedin’ krizi

Sputnik Türkiye

İspanya Kralı Felipe’nin yeni seçilen Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo’nun yemin törenine davet edilmemesini 'kabul edilmez’ olduğunu açıklayan... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T10:37+0300

2024-09-25T10:37+0300

2024-09-25T10:37+0300

dünya

meksika

ispanya

ispanya kralı 6. felipe

claudia sheinbaum pardo

yemin töreni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088413691_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_d3f665ac2ed8e36cb92999db98648239.jpg

İspanya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada “İspanya Hükümeti, Majesteleri Kral'ın 1 Ekim'de Mexico City'de Meksika'nın seçilmiş başkanı Claudia Sheinbaum Pardo'nun yemin törenine davetten dışlanmasını kabul edilemez buluyor. Bu nedenle, İspanya Hükümeti söz konusu yemin törenine hiçbir düzeyde katılmama kararı aldı” denildi.İspanya Kralı 6. Felipe, Amerika kıtasında İspanyolca ve Portekizce konuşan ülkelerin devlet başkanlarının yemin törenlerine düzenli katılım sağlıyor. Kral Felipe daha önce 10’dan fazla kez bu törenlere katılmıştı. Haziran'da büyük bir çoğunlukla başkanlık seçimlerini kazanan resmi aday Claudia Sheinbaum, 1 Ekim'de Meksiko'da yemin ederek Devlet Başkanlığı görevine başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/hizbullahtan-mossadin-tel-aviv-yakinlarindaki-komuta-merkezine-roket-saldirisi-1088411184.html

meksika

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meksika, ispanya, ispanya kralı 6. felipe, claudia sheinbaum pardo, yemin töreni