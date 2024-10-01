https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/mantar-deyip-gecmeyin-bilmediginiz-mantari-tuketirseniz-organlarinizi-hatta-hayatini-1088664100.html

Mantar deyip geçmeyin: Bilmediğiniz mantarı tüketirseniz organlarınızı hatta hayatını kaybedebilirsiniz

Mantar deyip geçmeyin: Bilmediğiniz mantarı tüketirseniz organlarınızı hatta hayatını kaybedebilirsiniz

Sputnik Türkiye

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ormanlık alanlarda mantar sayısı artıyor. Ama bu mantarları toplayıp tüketen çok sayıda insan da hastanelik oluyor... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T16:12+0300

2024-10-01T16:12+0300

2024-10-01T16:17+0300

yaşam

mantar

zehirlenme

gıda zehirlenmesi

ölüm

ölüm riski

organ nakli

organ yetmezliği

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Kastamonu'da sonbaharın gelmesi ile birlikte etkili olan yağışlar sebebiyle mantar bolluğu yaşanıyor. Kastamonu'da yaşayan vatandaşlar özellikle hafta sonlarında mantar toplamak için ormanlık alanlara akın ediyor. Ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen birçok kişi, mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi gibi şikayetlerle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan vatandaşların ormandan topladıkları mantardan zehirlendikleri tespit edildi. Kastamonu'da dün 3 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınırken, son 1 haftada mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 35'e yükseldi. Mantardan zehirlenen 35 kişiden 14'ünün servisteki tedavileri devam ederken durumu ağır olan 1 kişi entübe edildi. Geçen ay itibariyle kentte 100'den fazla kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.'Mantar zehirlenmesi kısa sürede kendi belli ederse şanslısınız'Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Sevim, yaşanan mantar zehirlenmelerinin önlenmesi için önemli bilgiler verdi. Mantar zehirlenmelerinin ölümle sonuçlanabileceğini kaydeden Sevim şu bilgileri paylaştı: “Kısa zamanda mesela 2 saat içerisinde mantardan etkilenip hastaneye geldiyseniz kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Bu kadar kısa zamanda zehirlenme belirtileri gösterdiyse ve öncesinde de mantar yediyseniz en azından hastanın hayatı kurtulabilir. Bunun dışında daha geç ve daha sinsi seyreden mantar zehirlenmeleri de var. Mantar çok sevilen bir besin maddesi. Ama topladığımız mantar sağlıklı mı ya da yenilebilir mi? Maalesef bunun ayrımı kolay değil. Bu noktada ya kültür mantarı tüketmelisiniz ya güvenilir bir üreticiden bunu almanız gerekiyor ya da bu konuda uzman olmuş kişilerin eşliğinde bu mantarları toplamanız gerekiyor. Şu sıralarda çok fazla yaygın olan ve pazarlardan teyzelerimizin, amcalarımızın önlerinde çuval çuval bulunan kanlıca mantarı var. Bu konuya da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü kanlıca mantarının da zehirli olan mantarlarla karışabilme durumu çok fazla olabiliyor. 'Yıllardır aynı yerden mantar topluyorum, yıllardır aynı mantarı yiyoruz, bize hiçbir şey olmuyor' demeyin, çünkü o noktada zehirli bir mantar türü zehirsiz olan mantarın yanında bulunabilir. Zehirli tür, sporlarıyla zehirsiz türü bulaş haline getirmiş olabilir. Sizler, fark etmeden bu mantarı tüketmiş olabilirsiniz."'Köygöçüren mantarı yenildiğinde yüzde 95 ölüme götürüyor'Mantarların içerisinde en zehirli türün 'köygöçüren' mantarı olduğunu söyleyen Dr. Sevim, “Yenildiği zaman yüzde 95 ölüme götürüyor. Bu mantarı tükettiğiniz zaman hayatınızı kaybedebilirsiniz, maalesef organ yetmezliğiyle seyreder. Mantarı yedikten sonra 'ilk gün benim bir şeyim yoktu, midem bulanmadı, başım dönmedi, ishal olmadım, zehirlenmedim' diye de düşünmeyin. Çünkü mantar zehirlenmesi sinsi bir şekilde seyredebilir. Üç güne kadar zehirlenme kendisini belli etmeyebilir. Bu noktada da aslında sizler organlarınızı kaybetmiş olarak hastaneye gelmiş olabilirsiniz. Bir mantar yedikten sonra ufacık mide bulantınız dahi sizin zehirlendiğiniz tarifi içerisine girer. Mide bulantısı, baş dönmesi, bilinç karışıklığı, bulanık görme, ishal gibi şikayetleriniz var ise eğer mümkün ise yediğiniz mantarı da yanınıza alarak en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizi tavsiye ediyoruz. Gittiğiniz zaman sağlık görevlilerine ne zaman mantar yediğiniz, kaç kişi ile birlikte yediğinizi, ne kadar mantar tükettiğinizi söylemeniz gerekiyor ki size hızlı bir şekilde müdahale etsinler” diye konuştu.'Bir anda organ nakli bekleyen hastalar arasına girebilirsiniz'Mantarın pişirildiğinde zehrinin etkisini yitirmeyeceğini vurgulayan Sevim, “Mantar pişirildiğinde zehri gitmez. Zehrini aynı şekilde korursunuz. Mantarı kavurmanız gerekiyor, kavurduktan sonra difrizde saklayabilirsiniz. Kültür mantarı da dahil, mantarı bu şekilde saklamazsanız hızla bozulacak ve o bile sizi zehirleme noktasına getirecektir. Kanlıca mantarı için de bu önerimiz geçerlidir. Çok hızlı bozulan mantar türüdür. Uygun şartlarda saklanmazsa, sepetlerin içerisinde toplanmazsa, hava almayan bir ortamda durursa hızlı bir şekilde bozulup güvenli olan mantar bile sizi zehirleyebilir” ifadelerini kullandı.

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