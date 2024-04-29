https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/dikkatli-tuketilmezse-oldurucu-olabilecek-13-yiyecek-belli-oldu-agir-metal-ve-siyanur-icerenler-var-1083257528.html

Dikkatli tüketilmezse öldürücü olabilecek 13 yiyecek belli oldu: Ağır metal ve siyanür içerenler var

Dikkatli tüketilmezse öldürücü olabilecek 13 yiyecek belli oldu: Ağır metal ve siyanür içerenler var

Sputnik Türkiye

Tükettiğimiz yiyeceklerin insan sağlığını olumsuz etkileyebileceği bir gerçektir. Bazı yiyecekler ise aşırı tüketildiğinde veya yanlış hazırlandığında ölümcül... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T09:12+0300

2024-04-29T09:12+0300

2024-04-29T09:12+0300

yemek

yiyecek

yaşam

sağlıksız yiyecek

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gıda zehirlenmesi

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Gündelik yaşamda sıkça duyulan "Her şeyin fazlası zarar" sözü, özellikle beslenme alışkanlıklarında dikkatli olunması gerektiğini vurgular. Bazı yiyeceklerin aşırı tüketilmesi, sağlık açısından ciddi riskler taşıyabilir. Ancak burada bahsedilen risk, sadece kilo alımı veya uzun vadeli sağlık sorunlarıyla sınırlı değil; söz konusu yiyeceklerin fazlasıyla tüketilmesi durumunda aniden ölümcül sonuçlar doğurabilir.Aşırı tüketildiğinde veya yanlış hazırlandığında tehlike oluşturan bu yiyecekler, sağlık b tarafından da dikkatle incelenmekte ve uyarılmaktadır. Bu yiyeceklerin doğru şekilde ve miktarında tüketilmesi önemli. Bilinçli bir şekilde beslenerek ve uygun hazırlık yöntemlerini kullanarak sağlık risklerini minimize etmek de mümkün. İşte bu potansiyel tehlikeleri içeren bazı yiyecekler:1. Durian meyvesi'Dünyanın en kötü kokan meyvesi' diye bilinen durian bu öldürücü yiyeceklerden biri. Nitekim dün durianın en fazla tüketildiği ülkelerden biri olan Endonezya’da böyle bir olay yaşandı. Yüksek tansiyon hastası olduğu bildirilen bir şahıs, 500 gramdan fazla durian tükettikten sonra kan basıncındaki yükselmenin damarlarında yırtılmaya neden olmasıyla hayatını kaybetti. Çok fazla durian tüketimi nedeniyle ölen kişilerin birçok örneği bulunuyor.2. Ejderha Nefesi biberiDünyanın en acı biberi olarak bilinen Ejderha Nefesi de öldürücü yiyeceklerden. Bugüne kadar hiç kimse bu biberi yemeyi denemiş değil ancak uzmanlar Ejderha Nefesi’nin içindeki kapsaisin miktarının yiyen kişinin hava yolunu tıkayıp anafilaktik şoka girmesine neden olabileceğini belirtiyor. Acı biberleri ölçmek için kullanılan Scoville ölçeğinde 2,48 milyon puanı olan Ejderha Nefesi, en acı biberlerden olan jalapeno’dan 300 kat daha acı.3. IşkınRavent ya da ışkın diye bilinen meyvenin sapları tek başına ya da birçok meyveli tatlının içinde zevkle tüketiliyor. Ancak bu bitkinin yaprakları güçlü bir zehir taşıyor. Işkın yapraklarını yemek, yiyen kişilerde solunum güçlüğü, nöbet, böbrek yetmezliği ve bazı vakalarda ölümle sonuçlanabiliyor.4. Balon balığıJaponya’da fugu diye bilinen zehirli balon balığı, doğru şekilde hazırlanmazsa yiyenleri zehirleyip öldürme riskine sahip. Ancak özel lisanslı şeflerin hazırlayabildiği fugu’nun farklı türlerinde zehir keseleri farklı yerlerde bulunuyor. Bu nedenle profesyoneller için bile fugu’yu temizleyip yemeye hazır hale getirmek oldukça zor. Riskli kısımlar tüketildiğinde vücutta uyuşma ve titreme, nefes almada zorluk, konuşamama ve boğulmaya bağlı ölümler görülüyor.5. BademBilim insanlarının dünyanın en besleyici yiyeceği ilan ettiği badem, aynı zamanda çok da tehlikeli bir zehir kaynağı. Özellikle çiğ acı badem, siyanür dolu bir yiyecek. Bu zehrin etkinliğinin ortadan kalkması için acı bademin belli derecelere kadar ısıtılması gerekiyor. Evdeki fırınlarınızda işlemi yapamayabilirsiniz.6. Kayısı, şeftali ve elma çekirdeğiKayısıyı yedikten sonra çekirdeğini kırıp içinden çıkan badem benzeri yemişi yemeyi kim sevmez? Ancak ne yazık ki şeftali, kayısı, elma gibi meyvelerin çekirdekleri, siyanür üreten amigdalin isimli bir bileşik içeriyor. Bu çekirdekleri çok fazla tüketirseniz, baş dönmesi ve kusma, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği, koma ve hatta ölüm gibi korkunç sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.7. ÇikolotaBir oturuşta ne kadar çikolata yiyebilirsiniz? Ne kadar yerseniz yiyin, 10 kilogramı aşmamaya çalışın. Zira 10 kilodan fazla çikolata yemek, zehirlenme ve ölümle sonuçlanabiliyor. Zehirlenme demişken, kediler ve köpekler için de çikolatanın küçük miktarları bile çok zararlı. Bu nedenle minik dostlarınızı çikolatadan uzak tutun.8. Domates, çimlenmeye başlamış patatesSağlık deposu domatesin zehirli olabileceği kimsenin aklına gelmez. Ancak biyolojik olarak meyve sınıfında olan domatesin yeşil yapraklarında ve saplarında glikoalkaloid adı verilen bir tür zehir bulunuyor. Bu zehir mide bulantısına, karın ağrılarına ve kaygıya neden oluyor. Aynı zehirli madde çimlenmeye başlamış, yeşermiş patateslerde de oluşuyor. O nedenle domatesin sapından ve patatesin yeşermişinden uzak durmak gerek.9. CevizMuskat cevizi hepimizin baharat dolabında bulunan hatta bebeklere bile verilen bir baharat. Ancak bir seferde 5 gramdan fazla muskat tükettiğinizde vücudunuzda spazmlar yaşanabilir hatta nöbet geçirebilirsiniz. Bütün bir muskat cevizini yemek ise bir tür psikoza neden olabiliyor.10. MantarZehirli yiyecekler denince akla ilk gelenlerden biri de elbette mantar. Dünya üzerinde yüzlerce mantar türü var ve bunların bazılarının tüketilmesi tamamen güvenli ve sağlıklıyken bazıları da yiyeni kısa süre içinde zehirleyip öldürebilme gücüne sahip. Hatta ülkemizde köygöçüren diye bilinen bir mantar türü, Türkiye’de ve dünyada meydana gelen mantar zehirlenmesi kaynaklı ölümlerin yüzde 90-95’inden sorumlu. 11. Patlamış MısırFilm gecelerini yıldızı olan patlamış mısır, mikrodalgada yapıldığında felakete dönüşebilir. Mikrodalga içine atılan poşetteki kimyasallar ısı sonucu mısırlara da geçer ve tehlikeli bir hal alabilir.12. MidyeTürkiye'de sık sık tüketilen sokak lezzetlerinden biri olan midye, bazen tehlikeli olabilir. Midyeler suyu süzerken suda bulunan cıva, kurşun, kalay, bakır, arsenik ve kadmiyum gibi ağır metalleri de bünyelerine alır ve biriktirir. Bu da insan sağlığına zarar verebilir.13. Rokfor peyniriFarklı peynir çeşitlerinden biri olan rokfor peynirini kim 10 kilo birden yiyebilir bilmem ama yerseniz ölümcül olabilir. Her şeyin fazlasının olduğu gibi rokfor peynirinin de fazlası zarar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/beyinde-kalici-hasara-yol-acan-yiyecekler-aciklandi-gecmeyen-hafiza-bozukluklari-ortaya-cikiyor-1083053379.html

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