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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/istanbulun-eylul-ayi-enflasyonu-aciklandi-1088649517.html
İstanbul'un eylül ayı enflasyonu açıklandı
İstanbul'un eylül ayı enflasyonu açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Eylül ayı enflasyonu, İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklandı. İstanbul’da eylül ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,90, yıllık bazda yüzde... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T12:21+0300
2024-10-01T12:21+0300
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enflasyon
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İstanbul’un eylül ayı enflasyonu belli oldu. 2024 Eylül ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,90, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,67 oranında arttı.2023 Eylül ayına göre 2024 Eylül ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 59,18, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 47,89 olarak gerçekleşti.Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında azalışEylül 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer harcamalar grubunda yüzde 14,62, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 13,24, giyim harcamaları grubunda yüzde 6,67, konut harcamaları grubunda yüzde 4,18, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3,62, gıda harcamaları grubunda yüzde 2,63, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 0,72 artış; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,35 azalış izlendi.Eylül 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 13,72, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,83, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,48, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,43, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,61, madenler grubunda yüzde 2,60, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,01 artış izlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/enflasyon-verileri-ne-zaman-aciklanacak-eylul-2024-enflasyonu-ne-kadar-olur-ekonomistlerin-1088647749.html
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istanbul, istanbul ticaret odası (ito), enflasyon
istanbul, istanbul ticaret odası (ito), enflasyon

İstanbul'un eylül ayı enflasyonu açıklandı

12:21 01.10.2024
© İHAEnflasyon
Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© İHA
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İstanbul’un Eylül ayı enflasyonu, İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklandı. İstanbul’da eylül ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,90, yıllık bazda yüzde 59,18 arttı.
İstanbul’un eylül ayı enflasyonu belli oldu. 2024 Eylül ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,90, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,67 oranında arttı.
2023 Eylül ayına göre 2024 Eylül ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 59,18, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 47,89 olarak gerçekleşti.

Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında azalış

Eylül 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer harcamalar grubunda yüzde 14,62, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 13,24, giyim harcamaları grubunda yüzde 6,67, konut harcamaları grubunda yüzde 4,18, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3,62, gıda harcamaları grubunda yüzde 2,63, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 0,72 artış; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,35 azalış izlendi.
Eylül 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 13,72, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,83, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,48, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,43, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,61, madenler grubunda yüzde 2,60, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,01 artış izlendi.
Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
EKONOMİ
Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 enflasyonu ne kadar olur? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
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