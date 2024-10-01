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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 enflasyonu ne kadar olur? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 enflasyonu ne kadar olur? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiren enflasyon rakamları için geri sayım devam ediyor. Ekonomistlerin de eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, eylül 2024 enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2024-10-01T12:02+0300
2024-10-01T12:05+0300
ekonomi
enflasyon
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Eylül ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, hem ev sahibi hem de kiracıların gündeminde. Konutta kira ve markette ürün fiyatlarını etkileyen enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin beklentisi de açıklandı. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül 2024 enflasyonu ne kadar olur?Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da duyurulacak.Ekonomistlerin enflasyon beklentisiAA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Ekim'de açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 43,23 oldu.Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta yüzde 2,47 artış kaydetmişti.
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enflasyon, eylül ayı enflasyon, eylül 2024 enflasyoni tüik enflasyon
enflasyon, eylül ayı enflasyon, eylül 2024 enflasyoni tüik enflasyon

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 enflasyonu ne kadar olur? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu

12:02 01.10.2024 (güncellendi: 12:05 01.10.2024)
© AAPazar
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Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiren enflasyon rakamları için geri sayım devam ediyor. Ekonomistlerin de eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, eylül 2024 enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Eylül ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, hem ev sahibi hem de kiracıların gündeminde. Konutta kira ve markette ürün fiyatlarını etkileyen enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin beklentisi de açıklandı. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül 2024 enflasyonu ne kadar olur?

Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da duyurulacak.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Ekim'de açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 43,23 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta yüzde 2,47 artış kaydetmişti.
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