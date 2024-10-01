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İsrail kabinesi 'acil' toplanıyor: İran'dan balistik füze saldırısı ihtimali
İsrail kabinesi 'acil' toplanıyor: İran'dan balistik füze saldırısı ihtimali
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İsrail Güvenlik Kabinesi ABD'li üst düzey bir yetkilinin İran'ın balistik füze hazırlığında olduğu iddialarının ardından 'acil toplantı' kararı aldı. İsrail... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail Güvenlik Kabinesi İran'ın olası balistik füze saldırısı ihtimali nedeniyle 'acil toplantı' kararı aldı.ABD'li yetkilinin İran'ın olası balistik füze saldırısı ihtimali açıklaması sonrası İsrail Güvenlik Kabinesi saat 19.30'da acil toplantı kararı aldı. İsrail basınına göre İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin toplantı kararında etkili olduğu belirtildi.İran İsrail'e saldıracak mı?ABD'li üst düzey bir yetkili "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip" ifadelerini kullanmıştı.İran'ın balistik füze çeşitleri nedir?1. Khoramshahr2. Sejjil-23. Shahab-3
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İsrail kabinesi 'acil' toplanıyor: İran'dan balistik füze saldırısı ihtimali

19:26 01.10.2024 (güncellendi: 19:38 01.10.2024)
© AP Photo / Khalil HamraGazze, İsrail, füze
Gazze, İsrail, füze - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
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İsrail Güvenlik Kabinesi ABD'li üst düzey bir yetkilinin İran'ın balistik füze hazırlığında olduğu iddialarının ardından 'acil toplantı' kararı aldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da başlayacağı açıklandı.
İsrail Güvenlik Kabinesi İran'ın olası balistik füze saldırısı ihtimali nedeniyle 'acil toplantı' kararı aldı.
ABD'li yetkilinin İran'ın olası balistik füze saldırısı ihtimali açıklaması sonrası İsrail Güvenlik Kabinesi saat 19.30'da acil toplantı kararı aldı. İsrail basınına göre İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin toplantı kararında etkili olduğu belirtildi.

İran İsrail'e saldıracak mı?

ABD'li üst düzey bir yetkili "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip" ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın balistik füze çeşitleri nedir?

1. Khoramshahr

Menzil: 2 bin km
Başlık Kapasitesi: bin 800 kg
Özellikler: Orta menzilli balistik füze (MRBM), büyük başlık kapasitesi ve geliştirilmiş yönlendirme sistemleri ile İran'ın en güçlü füzesi olarak ifade ediliyor.

2. Sejjil-2

Menzil: 2 bin -2 bin 500 km
Başlık Kapasitesi: Bin kg
Özellikler: Katı yakıtlı, iki aşamalı, yüksek hız ve hassasiyet. İran'ın en güçlü katı yakıtlı balistik füzesi olarak ifade edilir.

3. Shahab-3

Menzil: bin 300-2 bin km
Başlık Kapasitesi: 1 ton
Özellikler: İran’ın en bilinen orta menzilli balistik füzesi. Geniş menzil ve güçlü savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.
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