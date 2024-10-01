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Hüseyin Çelik: Gezi olayları ile birlikte bizim şaftımız kaydı
Hüseyin Çelik: Gezi olayları ile birlikte bizim şaftımız kaydı
Sputnik Türkiye
Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik katıldığı bir televizyon programında Gezi olaylarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak “AK Parti için Gezi... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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Ekol TV’de yayınlanan "Sorgusuz Sualsiz" adlı programda Armağan Çağlayan’a konuk olan eski Bakan Hüseyin Çelik AK Parti’nin Gezi olaylarından sonra yaşanan süreci “Biz bütün özgürlükleri güvenlikçi kaygılara feda etmeye başladık” diyerek özetledi ve şunları söyledi:
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Hüseyin Çelik: Gezi olayları ile birlikte bizim şaftımız kaydı

09:30 01.10.2024
© AAEski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik: Gezi olayları ile birlikte bizim şaftımız kaydı
Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik: Gezi olayları ile birlikte bizim şaftımız kaydı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA
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Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik katıldığı bir televizyon programında Gezi olaylarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak “AK Parti için Gezi olayları dönüm noktasıydı. Gezi olayları ile birlikte bizim şaftımız kaydı. Biz bütün özgürlükleri güvenlikçi kaygılara feda etmeye başladık" dedi.
Ekol TV’de yayınlanan "Sorgusuz Sualsiz" adlı programda Armağan Çağlayan’a konuk olan eski Bakan Hüseyin Çelik AK Parti’nin Gezi olaylarından sonra yaşanan süreci “Biz bütün özgürlükleri güvenlikçi kaygılara feda etmeye başladık” diyerek özetledi ve şunları söyledi:

“AK Parti geldi, ilk 10 yıl çok iyi gittik. Gezi olaylarıyla birlikte bizim şaftımız kaydı. Bakın, Armağan Bey şunun altını çizmek isterim. 1923'te ben ekonomist değilim ama bunu bilmek için ekonomist olmaya gerek yok. 1923'te 2002 arasındaki 80 yılda Türkiye dışarıdan 14.5 milyar dolar yabancı sermaye gelmiş. Yatırım sermayesi, sıcak paradan söz etmiyorum borsaya gelen giden, 2002 ile 2012 arasındaki Gezi olayları arifesine kadar Türkiye gelen yabancı sermaye 119 milyar dolar yatırım sermayesi. Pat diye kesildi. Niçin? Çünkü biz hukuk devleti diyorduk, demokrasi diyorduk, insan hakları diyorduk, işkenceye sıfır tolerans diyorduk, dezavantajlı insanların haklarının onlara iade edilmesi gerektiğini söylüyorduk. Biz Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresi yapıyorduk, Türkiye'nin pasaportunun müthiş bir havası vardı ve Türkiye’den Avrupa'ya gittiğiniz zaman herkes ‘Helal olsun, bir Türk mucizesi yaşanıyor’ falan diyorlar doğru mu? Ne oldu şimdi? Gezi olaylarıyla beraber bizim şaftımız kaydı. Biz bütün özgürlükleri güvenlikçi kaygılara feda etmeye başladık. Ve o gün bugündür de biz böyle... Şimdi bakın, cumhuriyetimizi hikayesine bakın.”

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