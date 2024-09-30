AK Parti Adana Milletvekili Zenbilci partisinden istifa etti
16:20 30.09.2024 (güncellendi: 16:30 30.09.2024)
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Genel Kurulu
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, oğlunun adının adli bir soruşturmada geçtiğini, partisine ve dava arkadaşlarına zarar gelmemesi için partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Milletvekili Zenbilci, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin, mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum."
Ahmet Zenbilci kimdir?
1 Ekim 1966 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde dünyaya geldi. 27 ve 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adana milletvekilidir
Adana İmam Hatip Lisesinden, sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. Kültür Bakanlığı Adana İl Müdürlüğünde Memurluğa başlayarak, Müdür Yardımcılığı, İl Müdür Vekilliği yaptı. TBMM'de milletvekilliği danışmanlığı yaptı. Yerel televizyon ve radyolarda programlar, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2004-2009 yıllarında Sofulu, 2009-2014 Sarıçam belediye başkanı görevini yaptı.
Ahmet Zenbilci, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. İngilizce ve Arapça bilmektedir, evli ve 5 çocuk babasıdır.
Adana İmam Hatip Lisesinden, sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. Kültür Bakanlığı Adana İl Müdürlüğünde Memurluğa başlayarak, Müdür Yardımcılığı, İl Müdür Vekilliği yaptı. TBMM'de milletvekilliği danışmanlığı yaptı. Yerel televizyon ve radyolarda programlar, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2004-2009 yıllarında Sofulu, 2009-2014 Sarıçam belediye başkanı görevini yaptı.
Ahmet Zenbilci, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. İngilizce ve Arapça bilmektedir, evli ve 5 çocuk babasıdır.