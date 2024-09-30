https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/ak-parti-adana-milletvekili-zenbilci-partisinden-istifa-etti-1088620725.html

AK Parti Adana Milletvekili Zenbilci partisinden istifa etti

AK Parti Adana Milletvekili Zenbilci partisinden istifa etti

Sputnik Türkiye

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, oğlunun adının adli bir soruşturmada geçtiğini, partisine ve dava arkadaşlarına zarar gelmemesi için partisinden... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T16:20+0300

2024-09-30T16:20+0300

2024-09-30T16:30+0300

politika

ak parti

ahmet zenbilci

milletvekili

istifa

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Milletvekili Zenbilci, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Ahmet Zenbilci kimdir? 1 Ekim 1966 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde dünyaya geldi. 27 ve 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adana milletvekilidirAdana İmam Hatip Lisesinden, sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. Kültür Bakanlığı Adana İl Müdürlüğünde Memurluğa başlayarak, Müdür Yardımcılığı, İl Müdür Vekilliği yaptı. TBMM'de milletvekilliği danışmanlığı yaptı. Yerel televizyon ve radyolarda programlar, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2004-2009 yıllarında Sofulu, 2009-2014 Sarıçam belediye başkanı görevini yaptı.Ahmet Zenbilci, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. İngilizce ve Arapça bilmektedir, evli ve 5 çocuk babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/arabasinda-kacak-elektronik-sigaralar-yakalanmisti-edirne-milletvekili-un-chpden-istifa-etti-1088567643.html

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