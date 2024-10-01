https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/guney-kore-en-guclu-nukleer-silahlarini-tanitarak-kuzey-koreyi-uyardi-silah-kullanmasi-halinde-1088642269.html

Güney Kore en güçlü nükleer silahlarını tanıtarak Kuzey Kore'yi uyardı: 'Silah kullanması halinde rejimin sonu gelecek'

Güney Kore en güçlü nükleer silahlarını tanıtarak Kuzey Kore'yi uyardı: 'Silah kullanması halinde rejimin sonu gelecek'

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de gerçekleşen 76. Silahlı Kuvvetler Günü töreninde konuşan Güney Kore Başkanı Yoon Suk Yeol, 'Kuzey'in nükleer silah kullanmaya çalışması halinde... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T10:44+0300

2024-10-01T10:44+0300

2024-10-01T10:44+0300

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kuzey kore

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savunma bakanlığı

nükleer silah

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Güney Kore, Salı günü düzenlenen bir törende Silahlı Kuvvetlerinin 76. kuruluş yıldönümünü kutladı. Törende, Güney Kore Savunma Bakanlığı'na göre, yaklaşık 5 bin asker, büyük silah sistemlerinin tanıtıldığı Seul Hava Üssü'nde seferber edildi.Kuzey Kore'nin son zamanlarda yaptığı nükleer ve füze tehditlerine uyarı olarak yapılan tören, Kuzey Kore'nin yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesi son haftalarda gerginliği artırması, uranyum zenginleştirme tesisini ifşa etmesi, balistik füzeler fırlatması ve sınırdan çöp taşıyan balonlar uçurmasının ardından düzenlendi.Törende konuşan Güney Kore Başkanı Yoon Suk Yeol, "Kuzey Kore nükleer silah kullanmaya çalışırsa, ordumuzun ve (Güney Kore)-ABD ittifakının kararlı ve ezici tepkisiyle karşı karşıya kalacak. O gün Kuzey Kore rejiminin sonu olacak." dedi.Törende, ' en güçlü balistik füze' tanıtıldıGüney Kore ordusu, yaklaşık 340 askeri teçhizat ve silah sistemlerini sergiledi. Bunların arasında ilk kez sergilenen toprağın derinliklerine nüfuz edebilecek ve yer altı sığınaklarını yok edebilecek yaklaşık 8 ton konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiği belirtilen Hyunmoo-5 balistik füzesi ve ABD-Asya müttefikine olan güvenlik taahhüdünün göstergesi olarak tören sırasında uzun menzilli bir B-1B bombardıman uçağını uçurdu. Ayrıca Güney Kore'nin en gelişmiş savaş uçaklarının bazıları da uçuruldu.Kuzey Kore, 'güçlü bir yanıt vermeye' söz verdiGeçen ay, Kuzey Kore'nin nükleer silahlar için uranyum zenginleştirme amaçlı gizli bir tesisin fotoğraflarını yayınladı. Bu tesis, Kuzey Kore'nin 2010 yılında ülkenin ana Yongbyon nükleer tesisini ziyaret eden Amerikalı akademisyenlere gösterdiği ilk tanıtılan uranyum zenginleştirme tesisiydi.Kuzey Kore Savunma Bakan Yardımcısı Kim Kang Il, ABD'yi Güney Kore'ye geçici olarak güçlü askeri teçhizatlar konuşlandırması nedeniyle eleştirdi ve 'bu duruma Kuzey'in güçlü bir yanıt vereceğine dair' söz verdi. Kim, ABD'nin nükleer güçle çalışan bir denizaltısının yakın zamanda yaptığı ziyareti ve gerçekleşen B-1B uçuşunu örnek gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kiz-kardes-kimden-abdye-salvo-nukleer-denizalti-hos-karsilanmadi-1088387952.html

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asya & pasifik, güney kore, kuzey kore, balistik füze, savunma bakanlığı, nükleer silah