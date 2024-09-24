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Kız kardeş Kim'den ABD'ye salvo: 'Nükleer denizaltı hoş karşılanmadı'
Kız kardeş Kim'den ABD'ye salvo: 'Nükleer denizaltı hoş karşılanmadı'
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim devam ederken ABD'ye ait nükleer denizaltının Güney Kore'ye demirlemesine Pyongyang'dan tepki geldi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD'nin Virginia sınıfı yeni nükleer denizaltısı USS Vermont'un (SSN-792), malzeme ikmali ve mürettebatın dinlenmesi için başkent Seul'un 320 kilometre güneydoğusundaki Busan kentine demirlemesini eleştirdi.Yeni nükleer denizaltının Busan Operasyon Üssü'nde görülmesinin ve 2020'de hizmete giren üssün ilk kez kamuoyuna gösterilmesinin sadece bir 'deniz yolculuğu' kapsamında tanımlanamayacağını söyleyen Kim Yo-jong, ABD nükleer denizaltısının Kore Yarımadası'nda hoş karşılanmadığı uyarısında bulundu.Kim, ABD'nin sıklıkla nükleer stratejik varlıkları sergileme, gücüyle övünme, rakibe yönelik tehdidini artırma ve ne pahasına olursa olsun kötü niyetli gücünden yararlanarak hegemonik ayrıcalığının keyfini çıkarma tutkusunun giderek arttığını vurguladı.ABD'nin stratejik varlıklarının Kore Yarımadası'nın bulunduğu bölgede asla 'mola yeri' bulamayacağını belirten Kim Yo-jong, Güney Kore'deki tüm limanların ve askeri üslerin güvenli yerler olmadığı uyarısında bulunmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.Kuzey Kore liderinin kız kardeşi, "ABD hiçbir şekilde bir 'güvenlik zamiri' değildir" ifadelerini de kullandı.Güney Kore ile ABD orduları arasında artan angajman, Kuzey Kore'nin füze fırlatmaya yeniden başladığı Kore Yarımadası'nda süregelen gerilimin ortasında gerçekleşti.Kuzey Kore, 19 Eylül'de 4.5 ton sınıfı süper büyük harp başlığı taşıma kapasitesine sahip taktik balistik füze ve geliştirilmiş stratejik seyir füzesinin test atışlarının başarıyla yapıldığını açıklamıştı.Eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kore Yarımadası'nın 1950'lerdeki Koreler arası savaştan bu yana en tehlikeli durumda olduğu uyarısında bulunarak, Kuzey ile Güney arasında diyalog çağrısında bulunmuştu.​​​​
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kuzey kore, güney kore, kim jong-un, kim yo-jong, pyongyang, seul, abd, nükleer denizaltı, vermont, moon jae-in, busan, kore yarımadası

Kız kardeş Kim'den ABD'ye salvo: 'Nükleer denizaltı hoş karşılanmadı'

16:42 24.09.2024 (güncellendi: 16:43 24.09.2024)
© Fotoğraf : KDHC Devlet Medyası Kim Jong-un ve kız kardeşi Kim Yo-jong
Kim Jong-un ve kız kardeşi Kim Yo-jong - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© Fotoğraf : KDHC Devlet Medyası
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Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim devam ederken ABD'ye ait nükleer denizaltının Güney Kore'ye demirlemesine Pyongyang'dan tepki geldi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD'nin Virginia sınıfı yeni nükleer denizaltısı USS Vermont'un (SSN-792), malzeme ikmali ve mürettebatın dinlenmesi için başkent Seul'un 320 kilometre güneydoğusundaki Busan kentine demirlemesini eleştirdi.

Yeni nükleer denizaltının Busan Operasyon Üssü'nde görülmesinin ve 2020'de hizmete giren üssün ilk kez kamuoyuna gösterilmesinin sadece bir 'deniz yolculuğu' kapsamında tanımlanamayacağını söyleyen Kim Yo-jong, ABD nükleer denizaltısının Kore Yarımadası'nda hoş karşılanmadığı uyarısında bulundu.

Kim, ABD'nin sıklıkla nükleer stratejik varlıkları sergileme, gücüyle övünme, rakibe yönelik tehdidini artırma ve ne pahasına olursa olsun kötü niyetli gücünden yararlanarak hegemonik ayrıcalığının keyfini çıkarma tutkusunun giderek arttığını vurguladı.

ABD'nin stratejik varlıklarının Kore Yarımadası'nın bulunduğu bölgede asla 'mola yeri' bulamayacağını belirten Kim Yo-jong, Güney Kore'deki tüm limanların ve askeri üslerin güvenli yerler olmadığı uyarısında bulunmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi, "ABD hiçbir şekilde bir 'güvenlik zamiri' değildir" ifadelerini de kullandı.

Güney Kore ile ABD orduları arasında artan angajman, Kuzey Kore'nin füze fırlatmaya yeniden başladığı Kore Yarımadası'nda süregelen gerilimin ortasında gerçekleşti.

Kuzey Kore, 19 Eylül'de 4.5 ton sınıfı süper büyük harp başlığı taşıma kapasitesine sahip taktik balistik füze ve geliştirilmiş stratejik seyir füzesinin test atışlarının başarıyla yapıldığını açıklamıştı.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kore Yarımadası'nın 1950'lerdeki Koreler arası savaştan bu yana en tehlikeli durumda olduğu uyarısında bulunarak, Kuzey ile Güney arasında diyalog çağrısında bulunmuştu.​​​​
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