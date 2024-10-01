https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/fsb-rusyada-gencleri-siddete-tesvik-eden-39-ukrayna-yanlisi-radikali-gozaltina-aldi-1088660252.html
FSB, Rusya’da gençleri şiddete teşvik eden 39 Ukrayna yanlısı radikali gözaltına aldı
FSB, Rusya’da gençleri şiddete teşvik eden 39 Ukrayna yanlısı radikali gözaltına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Federasyonu’nun bazı bölgelerinde çocukları ve gençleri devlet kurumlarının temsilcilerine, kendi sınıf... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T15:18+0300
2024-10-01T15:18+0300
2024-10-01T15:27+0300
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FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre istihbarat kurumunun mensupları, Rusya Federasyonu’nun bazı bölgelerinde çocukları ve gençleri devlet kurumlarının temsilcilerine, kendi sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlere karşı şiddet uygulamaya teşvik eden 40’a yakın Ukrayna yanlısı radikali gözaltına aldı.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Rusya İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi ile birlikte, Rusya Federasyonu’nun 78 bölgesinde, 156’sı reşit olmayanlar dahil olmak üzere yıkıcı İnternet topluluklarının 252 katılımcısına yönelik istihbarat toplama ve önleme faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu faaliyetler sonucunda, Rusya’da yasaklanan Ukraynalı terör örgütlerinin faaliyetlerini destekleyen, çocukları ve gençleri hükümet yetkililerine, kendi sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlere karşı şiddet eylemlerine teşvik eden, yaşları 14 ile 35 arasında değişen 39 radikal gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.‘Bunların arasından dokuz kişinin, eğitim ve dini kurumların yanı sıra çok sayıda vatandaşın bulunduğu yerlere yönelik silahlı saldırı hazırlıklarına dahil olduğu tespit edildiğine’ dikkat çekilen açıklamada, operasyonlarda bulunan ateşli ve kesici silahların, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yangın çıkarıcı düzeneklerin yapımında kullanılan malzemelerin, terör örgütlerine ait sembol ve propaganda malzemelerinin ele geçirildiği bilgisi verildi.Açıklamada, “Gözaltına alınan kişilerin iletişim aygıtlarında internette, özellikle de Discord Messenger üzerinden Ukraynalı küratörlerle yaptıkları, sabotaj ve terör faaliyetlerinin yürütülmesi, terör silahlarının üretimi ve kullanımı ile silahlı saldırıların hazırlanmasına yönelik planlar hakkında talimatlar içeren yazışmalar bulundu” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/fsb-ingilterenin-rusyaya-yonelik-yikici-faaliyetlerine-iliskin-deliller-elde-edildi-1087969546.html
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rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, radikal, istihbarat, kiev
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, radikal, istihbarat, kiev
FSB, Rusya’da gençleri şiddete teşvik eden 39 Ukrayna yanlısı radikali gözaltına aldı
15:18 01.10.2024 (güncellendi: 15:27 01.10.2024)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Federasyonu’nun bazı bölgelerinde çocukları ve gençleri devlet kurumlarının temsilcilerine, kendi sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlere karşı şiddet uygulamaya teşvik eden 40’a yakın Ukrayna yanlısı radikalin gözaltına alındığını duyurdu.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre istihbarat kurumunun mensupları, Rusya Federasyonu’nun bazı bölgelerinde çocukları ve gençleri devlet kurumlarının temsilcilerine, kendi sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlere karşı şiddet uygulamaya teşvik eden 40’a yakın Ukrayna yanlısı radikali gözaltına aldı.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Rusya İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi ile birlikte, Rusya Federasyonu’nun 78 bölgesinde, 156’sı reşit olmayanlar dahil olmak üzere yıkıcı İnternet topluluklarının 252 katılımcısına yönelik istihbarat toplama ve önleme faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu faaliyetler sonucunda, Rusya’da yasaklanan Ukraynalı terör örgütlerinin faaliyetlerini destekleyen, çocukları ve gençleri hükümet yetkililerine, kendi sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlere karşı şiddet eylemlerine teşvik eden, yaşları 14 ile 35 arasında değişen 39 radikal gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.
‘Bunların arasından dokuz kişinin, eğitim ve dini kurumların yanı sıra çok sayıda vatandaşın bulunduğu yerlere yönelik silahlı saldırı hazırlıklarına dahil olduğu tespit edildiğine’ dikkat çekilen açıklamada, operasyonlarda bulunan ateşli ve kesici silahların, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yangın çıkarıcı düzeneklerin yapımında kullanılan malzemelerin, terör örgütlerine ait sembol ve propaganda malzemelerinin ele geçirildiği bilgisi verildi.
Açıklamada, “Gözaltına alınan kişilerin iletişim aygıtlarında internette, özellikle de Discord Messenger üzerinden Ukraynalı küratörlerle yaptıkları, sabotaj ve terör faaliyetlerinin yürütülmesi, terör silahlarının üretimi ve kullanımı ile silahlı saldırıların hazırlanmasına yönelik planlar hakkında talimatlar içeren yazışmalar bulundu” ifadeleri kullanıldı.