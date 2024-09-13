https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/fsb-ingilterenin-rusyaya-yonelik-yikici-faaliyetlerine-iliskin-deliller-elde-edildi-1087969546.html

FSB: İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yıkıcı faaliyetlerine ilişkin deliller elde edildi

FSB: İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yıkıcı faaliyetlerine ilişkin deliller elde edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere’nin Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla uluslararası askeri ve siyasi gerilimi tırmandırma... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T08:57+0300

2024-09-13T08:57+0300

2024-09-13T09:29+0300

dünya

rusya

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FSB’nin yaptığı açıklamaya göre, elde edilen belgeler, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğü’nün Rusya ve diğer eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerine yönelik yıkıcı politikaları koordine eden baş birim olduğunu ortaya koyuyor. Bu müdürlüğün, Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatı başladıktan sonra, temel amacı Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak olan gizli servise dönüştürüldüğü kaydedildi.Bu olguların, Müdürlük tarafından Moskova'ya gönderilen İngiliz diplomatların faaliyetlerini Rusya güvenliğine tehdit olarak değerlendirmek için gerekçe oluşturduğunu belirten FSB, söz konusu belgeler temelinde ve Londra'nın attığı hasımca adımlara karşılık olarak, İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği’nin, çalışmalarında casusluk ve sabotaj belirtileri tespit edilen altı çalışanının akreditasyonunun feshedilerek sınır dışı edildiğini bildirdi.Diğer İngiliz diplomatların da benzer eylemlerinin tespit edilmesi durumunda FSB’nin bu kişilerin Rusya'ya yaptıkları iş seyahatlerinin acilen sonlandırılması talebinde bulunacağı kaydedildi.'İngiliz Büyükelçiliği, Viyana Sözleşmesi’nin çizdiği sınırların ötesine geçti'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği’nin altı çalışanının sınır dışı edildiğini doğrulayarak bakanlığın, FSB’nin İngiliz diplomatların faaliyetleriyle ilgili değerlendirmesine tamamen katıldığını belirtti.Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, “FSB’nin, diplomat oldukları iddia edilen İngiliz vatandaşların faaliyetlerine yönelik değerlendirmesine tamamen katılıyoruz” ifadesini kullandı.Sözcü, “İngiliz Büyükelçiliği, Viyana Sözleşmesi’nin çizdiği sınırların çok ötesine geçti. Ancak daha da önemlisi, mesele sadece formalite ve beyan edilen faaliyetlere uymaması değil, halkımıza zarar vermeyi amaçlayan ayrıntılı eylemler” dedi.İngiliz Konseyi de Herson'da istihbarat topluyorDaha önce FSB, İngiliz Konseyi’nin Rusya'nın yeni bölgelerine yönelik faaliyetinin tespit edildiğini açıklamıştı. Bu konseyin, kontrol ettiği örgütler aracılığıyla Kiev rejimi adına istihbarat topladığı belirtilmişti. Konseyin, İngiltere’de bulunan Ukraynalı sığınmacıları kullandığı, onlara Herson Bölgesi’nde kalan yakınlardan askeri ve siyasi bilgi toplama görevi verildiği tespit edilmişti.İngiliz Konseyi’nin beyan ettiği amaçlarının İngiltere ve diğer ülkeler arasındaki eğitim, kültür ve sanat işbirliğini geliştirmek olduğuna dikkat çeken FSB, gerçekte İngiliz istihbaratının bu amaçları perde olarak kullandığını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/rusya-nato-moskovayi-muzakereye-zorlamak-icin-ukraynaya-asker-gondermek-istiyor-1087968218.html

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