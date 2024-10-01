https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/fenerbahceden-tffye-hakem-dosyasi-5-maddede-neler-var-1088654238.html
Fenerbahçe'den TFF'ye hakem dosyası: 5 maddede neler var?
Fenerbahçe'den TFF'ye hakem dosyası: 5 maddede neler var?
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de Antalyaspor karşısında kazanan Fenerbahçe'de galibiyete rağmen hakem yönetimi eleştiri topladı. Sarı-lacivertli kulübün TFF'ye göndereceği... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T13:54+0300
2024-10-01T13:54+0300
2024-10-01T13:54+0300
spor
fenerbahçe
allan saint-maximin
edin dzeko
hakem
var
itiraz
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fenerbahçe’de hakem öfkesi yaşanıyor. Antalya’da 2-0 kazanan sarı lacivertliler hakem Cihan Aydın ile VAR’daki Alper Çetin’i hedef tahtasına koydu. Türkiye gazetesinden Emin Uluç'un haberine göre kulübün TFF'ye itirazları şu konular hakkında:Neye itiraz ediliyor?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/jose-mourinho-alex-umarim-bir-gun-fenerbahcenin-teknik-direktoru-olur-1088588868.html
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fenerbahçe, allan saint-maximin, edin dzeko, hakem, var, itiraz, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, allan saint-maximin, edin dzeko, hakem, var, itiraz, türkiye futbol federasyonu (tff)
Fenerbahçe'den TFF'ye hakem dosyası: 5 maddede neler var?
Süper Lig'de Antalyaspor karşısında kazanan Fenerbahçe'de galibiyete rağmen hakem yönetimi eleştiri topladı. Sarı-lacivertli kulübün TFF'ye göndereceği dosyadaki maddeler ortaya çıktı.
Fenerbahçe’de hakem öfkesi yaşanıyor. Antalya’da 2-0 kazanan sarı lacivertliler hakem Cihan Aydın ile VAR’daki Alper Çetin’i hedef tahtasına koydu.
Türkiye gazetesinden Emin Uluç'un haberine göre kulübün TFF'ye itirazları şu konular hakkında:
1.Szymanski’nin
pozisyonunda topun çizgiyi geçip geçmediği konusu belirsiz. Geçmediğine dair net bir kanıt yok.
2.
beIN Trio ekibine göre Dzeko’ya
yapılan hareket penaltı. VAR çağırmadı, Dzeko aleyhine ‘el’ kararı verildi.
3.
Saint Maximin’in yerde kaldığı pozisyonda Güray
mutlak gol pozisyonu sebebiyle direkt kırmızı kart
görmeliydi.
4.
Thalisson-Tadic pozisyonunda Thalisson’a
, kolun kural dışı kullanımı sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı çıkmalıydı.
5.
Diğer takımların pozisyonları VAR’da beş dakika incelenirken, Dzeko’ya beş saniyede ‘ofsayt’ kararı çıktı.