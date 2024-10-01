https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/fenerbahceden-tffye-hakem-dosyasi-5-maddede-neler-var-1088654238.html

Fenerbahçe'den TFF'ye hakem dosyası: 5 maddede neler var?

Fenerbahçe'den TFF'ye hakem dosyası: 5 maddede neler var?

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de Antalyaspor karşısında kazanan Fenerbahçe'de galibiyete rağmen hakem yönetimi eleştiri topladı. Sarı-lacivertli kulübün TFF'ye göndereceği... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T13:54+0300

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2024-10-01T13:54+0300

spor

fenerbahçe

allan saint-maximin

edin dzeko

hakem

var

itiraz

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Fenerbahçe’de hakem öfkesi yaşanıyor. Antalya’da 2-0 kazanan sarı lacivertliler hakem Cihan Aydın ile VAR’daki Alper Çetin’i hedef tahtasına koydu. Türkiye gazetesinden Emin Uluç'un haberine göre kulübün TFF'ye itirazları şu konular hakkında:Neye itiraz ediliyor?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/jose-mourinho-alex-umarim-bir-gun-fenerbahcenin-teknik-direktoru-olur-1088588868.html

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, allan saint-maximin, edin dzeko, hakem, var, itiraz, türkiye futbol federasyonu (tff)