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Fenerbahçe'den TFF'ye hakem dosyası: 5 maddede neler var?
Fenerbahçe'den TFF'ye hakem dosyası: 5 maddede neler var?
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de Antalyaspor karşısında kazanan Fenerbahçe'de galibiyete rağmen hakem yönetimi eleştiri topladı. Sarı-lacivertli kulübün TFF'ye göndereceği... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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allan saint-maximin
edin dzeko
hakem
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Fenerbahçe’de hakem öfkesi yaşanıyor. Antalya’da 2-0 kazanan sarı lacivertliler hakem Cihan Aydın ile VAR’daki Alper Çetin’i hedef tahtasına koydu. Türkiye gazetesinden Emin Uluç'un haberine göre kulübün TFF'ye itirazları şu konular hakkında:Neye itiraz ediliyor?
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fenerbahçe, allan saint-maximin, edin dzeko, hakem, var, itiraz, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, allan saint-maximin, edin dzeko, hakem, var, itiraz, türkiye futbol federasyonu (tff)

Fenerbahçe'den TFF'ye hakem dosyası: 5 maddede neler var?

13:54 01.10.2024
© AA / Dursun AydemirFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA / Dursun Aydemir
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Süper Lig'de Antalyaspor karşısında kazanan Fenerbahçe'de galibiyete rağmen hakem yönetimi eleştiri topladı. Sarı-lacivertli kulübün TFF'ye göndereceği dosyadaki maddeler ortaya çıktı.
Fenerbahçe’de hakem öfkesi yaşanıyor. Antalya’da 2-0 kazanan sarı lacivertliler hakem Cihan Aydın ile VAR’daki Alper Çetin’i hedef tahtasına koydu.
Türkiye gazetesinden Emin Uluç'un haberine göre kulübün TFF'ye itirazları şu konular hakkında:

Neye itiraz ediliyor?

1.
Szymanski’nin pozisyonunda topun çizgiyi geçip geçmediği konusu belirsiz. Geçmediğine dair net bir kanıt yok.
2.
beIN Trio ekibine göre Dzeko’ya yapılan hareket penaltı. VAR çağırmadı, Dzeko aleyhine ‘el’ kararı verildi.
3.
Saint Maximin’in yerde kaldığı pozisyonda Güray mutlak gol pozisyonu sebebiyle direkt kırmızı kart görmeliydi.
4.
Thalisson-Tadic pozisyonunda Thalisson’a, kolun kural dışı kullanımı sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı çıkmalıydı.
5.
Diğer takımların pozisyonları VAR’da beş dakika incelenirken, Dzeko’ya beş saniyede ‘ofsayt’ kararı çıktı.
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
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