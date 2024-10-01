https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/ehliyet-yenilemek-icin-son-tarih-ne-zaman-ehliyet-yenileme-randevusu-nasil-ve-nereden-alinir-1088655743.html

Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme randevusu nasıl ve nereden alınır?

Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme randevusu nasıl ve nereden alınır?

Sputnik Türkiye

Ehliyet yenileme randevusunun nasıl alacağını, son tarihi ve ücreti merak ediliyor. Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme randevusu nereden alınır?

2024-10-01T14:02+0300

2024-10-01T14:02+0300

2024-10-01T14:02+0300

ekonomi

ehliyet

sürücü

sürücü belgesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg

Eski tip ehliyetini yeni ehliyetle değiştirecek olan pek çok sürücü yenileme için son tarihi araştırıyor. Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor. Ehliyet yenileme için süre İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı. Ehliyet yenileme ücreti kaç TL?Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti isteniyor.Ehliyet yenileme randevusu nereden ve nasıl alınır?Eski tip sürücü belgesini değiştirmek için randevular, randevu.nvi.gov.tr üzerinden veya Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından oluşturulabiliyor. Sürücü belgesi başvurusu ise Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/5-bin-liradan-fazla-ek-odeme-yapmamak-icin-dikkat-ehliyet-yenileme-surecinde-son-asama-atm-engeline-1088498732.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ehliyet yenileme, ehliyet yenileme ücreti, ehliyet yenileme randevu, ehliyet yenileme belgeler, ehliyet yenileme son tarih, ehliyet yenileme randevusu