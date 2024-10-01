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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/ehliyet-yenilemek-icin-son-tarih-ne-zaman-ehliyet-yenileme-randevusu-nasil-ve-nereden-alinir-1088655743.html
Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme randevusu nasıl ve nereden alınır?
Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme randevusu nasıl ve nereden alınır?
Sputnik Türkiye
Ehliyet yenileme randevusunun nasıl alacağını, son tarihi ve ücreti merak ediliyor. Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme randevusu nereden alınır?
2024-10-01T14:02+0300
2024-10-01T14:02+0300
ekonomi
ehliyet
sürücü
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Eski tip ehliyetini yeni ehliyetle değiştirecek olan pek çok sürücü yenileme için son tarihi araştırıyor. Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor. Ehliyet yenileme için süre İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı. Ehliyet yenileme ücreti kaç TL?Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti isteniyor.Ehliyet yenileme randevusu nereden ve nasıl alınır?Eski tip sürücü belgesini değiştirmek için randevular, randevu.nvi.gov.tr üzerinden veya Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından oluşturulabiliyor. Sürücü belgesi başvurusu ise Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/5-bin-liradan-fazla-ek-odeme-yapmamak-icin-dikkat-ehliyet-yenileme-surecinde-son-asama-atm-engeline-1088498732.html
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ehliyet yenileme, ehliyet yenileme ücreti, ehliyet yenileme randevu, ehliyet yenileme belgeler, ehliyet yenileme son tarih, ehliyet yenileme randevusu
ehliyet yenileme, ehliyet yenileme ücreti, ehliyet yenileme randevu, ehliyet yenileme belgeler, ehliyet yenileme son tarih, ehliyet yenileme randevusu

Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme randevusu nasıl ve nereden alınır?

14:02 01.10.2024
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA
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1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerini yenilemek isteyenler tarafından ehliyet yenileme randevusunun nasıl alacağını, son tarihi ve ücreti merak ediliyor. Yeni sürücü belgesi için başvurular nüfus müdürlüklerinden yapılacak. Peki, ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nereden alınır?
Eski tip ehliyetini yeni ehliyetle değiştirecek olan pek çok sürücü yenileme için son tarihi araştırıyor. Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor. Ehliyet yenileme için süre İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı.

Ehliyet yenileme ücreti kaç TL?

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti isteniyor.

Ehliyet yenileme randevusu nereden ve nasıl alınır?

Eski tip sürücü belgesini değiştirmek için randevular, randevu.nvi.gov.tr üzerinden veya Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından oluşturulabiliyor. Sürücü belgesi başvurusu ise Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılıyor.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
EKONOMİ
5 bin liradan fazla ek ödeme yapmamak için dikkat: Ehliyet yenileme sürecinde son aşama ATM engeline takıldı
27 Eylül, 09:28
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