Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze töreninin detayları belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de 30 milyondan fazla silah var: 'Silah kadar ruhsat ücreti alıyorlar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ferit Demir: Narin cinayetinde delillerin gizlenmesi için profesyonel destek alındığı açık
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erkek berberi Adem Terzi, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
83 dk
HABER MASASI
Günümüzde artan kumar bağımlılığı ve çöken hayatlar..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ameliyatla göz rengi değişikliği
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yatırım fonu nedir? İşte yatırım fonları hakkında bilinmesi gereken her şey
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah lider kadrosunun kaybına rağmen çatışmalardan güçlenerek çıkacaktır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
''Diyanet'in önünde kendimizi mi yakalım?''
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
19:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ankara’da bekarsanız, 25 bin 706 liranın altında geliriniz varsa aslında yaşamıyorsunuz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB'in 'Toplum Yararına Program' açıklaması neyin itirafı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dilan Çıtak, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ülkemizde ve dünyada artan sanal kumar bağımlılığı ve sonuçları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
'Nasrallah'ın ölümü sonrası maskeler düştü'
15:01
57 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
19:09
4 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
19:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
20:33
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/duayen-gazeteci-guneri-civaoglunun-cenaze-toreninin-detaylari-belli-oldu--1088662045.html
Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze töreninin detayları belli oldu
Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze töreninin detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu. Cıvaoğlu perşembe günü toprağa verilecek. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T15:43+0300
2024-10-01T15:43+0300
yaşam
güneri civaoğlu
cenaze
cenaze töreni
anma töreni
zincirlikuyu mezarlığı
milliyet gazetesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088636308_0:0:1117:628_1920x0_80_0_0_5c618f2f86d1556930742dea18ee66f1.png
Beşiktaş'ta bir hastanede tedavi gören ve beyin kanaması geçirdiği ifade edilen duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun ölüm haberini alan birçok siyasetçi, bürokrat ve gazeteci sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.Gazetesinin önünde tören düzenlenecekCıvaoğlu için ilk olarak perşembe günü saat 11.00'de Milliyet Gazetesi'nde tören düzenlenecek. Cıvaoğlu'nun naaşı, öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.Güneri Cıvaoğlu kimdir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/guneri-civaoglu-son-hali-guneri-civaoglu-oldumu-guneri-civaoglu-saglik-durumu-guneri-civaoglu-kim-1088636148.html
zincirlikuyu mezarlığı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088636308_96:0:933:628_1920x0_80_0_0_93313038e44f323eddefb06f2f26148b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güneri cıvaoğlu kimdir, güneri cıvaoğlu neden öldü, güneri cıvaoğlu ne zaman öldü, güneri cıvaoğlu evli mi, güneri cıvaoglu kaç yaşında, güneri cıvaoğlu çocuğu var mı,
güneri cıvaoğlu kimdir, güneri cıvaoğlu neden öldü, güneri cıvaoğlu ne zaman öldü, güneri cıvaoğlu evli mi, güneri cıvaoglu kaç yaşında, güneri cıvaoğlu çocuğu var mı,

Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze töreninin detayları belli oldu

15:43 01.10.2024
© İHAGüneri Cıvaoğlu
Güneri Cıvaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© İHA
Abone ol
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu. Cıvaoğlu perşembe günü toprağa verilecek.
Beşiktaş'ta bir hastanede tedavi gören ve beyin kanaması geçirdiği ifade edilen duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun ölüm haberini alan birçok siyasetçi, bürokrat ve gazeteci sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

Gazetesinin önünde tören düzenlenecek

Cıvaoğlu için ilk olarak perşembe günü saat 11.00'de Milliyet Gazetesi'nde tören düzenlenecek. Cıvaoğlu'nun naaşı, öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.

Güneri Cıvaoğlu kimdir?

Güneri Cıvaoğlu 30 Temmuz 1939 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cıvaoğlu'nun, gazetecilik hayatıysa 1960'lı yıllarda başladı. Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başındaydı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu, izleyen yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olarak kurdu. 1986-1996 yılları arası Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 1996'dan bu yana ise yazılarına Milliyet Gazetesi'nde devam etti. Cıvaoğlu kariyerinde programcılığa da yer verdi. Akıllarda kalan "Şeffaf Oda" programıyla farklı sektörlerde bir çok konuğu yıllarca konuk etti.
Güneri Cıvaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
YAŞAM
Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
07:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала