https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/duayen-gazeteci-guneri-civaoglunun-cenaze-toreninin-detaylari-belli-oldu--1088662045.html
Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze töreninin detayları belli oldu
Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze töreninin detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu. Cıvaoğlu perşembe günü toprağa verilecek. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T15:43+0300
2024-10-01T15:43+0300
2024-10-01T15:43+0300
yaşam
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cenaze
cenaze töreni
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zincirlikuyu mezarlığı
milliyet gazetesi
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Beşiktaş'ta bir hastanede tedavi gören ve beyin kanaması geçirdiği ifade edilen duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun ölüm haberini alan birçok siyasetçi, bürokrat ve gazeteci sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.Gazetesinin önünde tören düzenlenecekCıvaoğlu için ilk olarak perşembe günü saat 11.00'de Milliyet Gazetesi'nde tören düzenlenecek. Cıvaoğlu'nun naaşı, öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.Güneri Cıvaoğlu kimdir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/guneri-civaoglu-son-hali-guneri-civaoglu-oldumu-guneri-civaoglu-saglik-durumu-guneri-civaoglu-kim-1088636148.html
zincirlikuyu mezarlığı
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Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze töreninin detayları belli oldu
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu. Cıvaoğlu perşembe günü toprağa verilecek.
Beşiktaş'ta bir hastanede tedavi gören ve beyin kanaması geçirdiği ifade edilen duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun ölüm haberini alan birçok siyasetçi, bürokrat ve gazeteci sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.
Gazetesinin önünde tören düzenlenecek
Cıvaoğlu için ilk olarak perşembe günü saat 11.00'de Milliyet Gazetesi'nde tören düzenlenecek. Cıvaoğlu'nun naaşı, öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.
Güneri Cıvaoğlu 30 Temmuz 1939 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cıvaoğlu'nun, gazetecilik hayatıysa 1960'lı yıllarda başladı. Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başındaydı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu, izleyen yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olarak kurdu. 1986-1996 yılları arası Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 1996'dan bu yana ise yazılarına Milliyet Gazetesi'nde devam etti. Cıvaoğlu kariyerinde programcılığa da yer verdi. Akıllarda kalan "Şeffaf Oda" programıyla farklı sektörlerde bir çok konuğu yıllarca konuk etti.