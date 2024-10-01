https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/cumhurbaskani-erdogan-finlandiya-cumhurbaskani-stubb-ile-basin-toplantisi-duzenliyor-1088672747.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T19:32+0300
2024-10-01T19:32+0300
2024-10-01T20:08+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/iran-israile-fuze-saldirisini-baslatti-1088673078.html
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recep tayyip erdoğan, alexander stubb, finlandiya, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor
19:32 01.10.2024 (güncellendi: 20:08 01.10.2024)
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi.