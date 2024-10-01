https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/cumhurbaskani-erdogan-finlandiya-cumhurbaskani-stubb-ile-basin-toplantisi-duzenliyor-1088672747.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor

Sputnik Türkiye

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T19:32+0300

2024-10-01T19:32+0300

2024-10-01T20:08+0300

politika

recep tayyip erdoğan

alexander stubb

finlandiya

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi.

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recep tayyip erdoğan, alexander stubb, finlandiya, türkiye