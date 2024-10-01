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Çöp kokusundan şikayet edenlere belediye başkanından yanıt: 'Sen ne mezunusun, mantığın çalışmıyor'
Çöp kokusundan şikayet edenlere belediye başkanından yanıt: 'Sen ne mezunusun, mantığın çalışmıyor'
Sputnik Türkiye
Trabzon Araklı'da halk, katı atık entegre ve bertaraf tesisinin yaydığı kötü kokuya tepki gösterdi. Belediye başkanı ise, tepkilere "Sen ne mezunusun? Senin ne... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T12:48+0300
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türkiye
trabzon
araklı
belediye
çöp
hüseyin avni coşkun çebi
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Trabzon’un Araklı ilçesi Taşönü mahallesindeki katık atık entegre ve bertaraf tesisine yaydığı kötü koku nedeniyle yöre halkının tepkisi sürüyor.Son olarak Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ile yöre halkı arasında çöp dökme tartışması nedeniyle ilginç bir diyalog yaşandı. Çöp araçlarının dün akşam tesise geçişini engellemek isteyen yöre halkını ikna etmek için Taşönü mahallesine giden Araklı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Avni Coşkun Çebi, çöp dökülmesine karşı çıkan bir vatandaşı ikna etmekte güçlük yaşadı. Çebi, kalabalığın tepkisine karşılık bir kişiye “Sen ne mezunusun? Senin ne mezunu olduğun önemli. Mantığın çalışmıyor çünkü” diyerek tepki gösterdi. Şahsın ilkokul mezunu olduğu öğrenilirken, kalabalık bu soruya tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/ortahisar-belediyesine-milyonluk-cop-cezasi-14-cop-toplama-aracim-47-personelim-11-saat-alikonuldu-1088366643.html
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trabzon, araklı, belediye, çöp, hüseyin avni coşkun çebi

Çöp kokusundan şikayet edenlere belediye başkanından yanıt: 'Sen ne mezunusun, mantığın çalışmıyor'

12:48 01.10.2024
© İHA / İHA-AW298567Çöp kokusundan şikayet edenlere belediye başkanı 'sen ne mezunusun, mantığın çalışmıyor çünkü' yanıtı
Çöp kokusundan şikayet edenlere belediye başkanı 'sen ne mezunusun, mantığın çalışmıyor çünkü' yanıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© İHA / İHA-AW298567
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Trabzon Araklı'da halk, katı atık entegre ve bertaraf tesisinin yaydığı kötü kokuya tepki gösterdi. Belediye başkanı ise, tepkilere "Sen ne mezunusun? Senin ne mezunu olduğun önemli. Mantığın çalışmıyor çünkü" diyerek cevap verdi.
Trabzon’un Araklı ilçesi Taşönü mahallesindeki katık atık entegre ve bertaraf tesisine yaydığı kötü koku nedeniyle yöre halkının tepkisi sürüyor.
Son olarak Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ile yöre halkı arasında çöp dökme tartışması nedeniyle ilginç bir diyalog yaşandı.
Çöp araçlarının dün akşam tesise geçişini engellemek isteyen yöre halkını ikna etmek için Taşönü mahallesine giden Araklı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Avni Coşkun Çebi, çöp dökülmesine karşı çıkan bir vatandaşı ikna etmekte güçlük yaşadı.
Çebi, kalabalığın tepkisine karşılık bir kişiye “Sen ne mezunusun? Senin ne mezunu olduğun önemli. Mantığın çalışmıyor çünkü” diyerek tepki gösterdi.
Şahsın ilkokul mezunu olduğu öğrenilirken, kalabalık bu soruya tepki gösterdi.
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