https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/ortahisar-belediyesine-milyonluk-cop-cezasi-14-cop-toplama-aracim-47-personelim-11-saat-alikonuldu-1088366643.html

Ortahisar Belediyesi'ne milyonluk çöp cezası: '14 çöp toplama aracım, 47 personelim 11 saat alıkonuldu'

Ortahisar Belediyesi'ne milyonluk çöp cezası: '14 çöp toplama aracım, 47 personelim 11 saat alıkonuldu'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Trabzon’a bağlı Ortahisar Belediyesi’ne ilçede topladıkları 150 ton çöpü yol kenarına döktüğü... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T10:46+0300

2024-09-24T10:46+0300

2024-09-24T10:46+0300

türkiye

ortahisar

belediye

büyükşehir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/18/1088366699_125:0:1544:798_1920x0_80_0_0_09b7b3b77df92ad2faccf168a288f47f.jpg

Ortahisar Belediyesi çöp tartışmaları ile gündemde.2 buçuk milyon cezaOrtahisar Belediyesi’nin ilçede biriken çöpleri yol kenarına döktüğü yönündeki ihbarlar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çukurçayır Mısırlı Mahallesi’nde yapılan denetimde, Ortahisar Belediye Başkanlığı’na ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel atığı yol kenarına döktüğü tespit edildi. Ayrıca araçların, çöpleri bu alana dökmeye devam ettiği belirlendi. Ortahisar Belediye Başkanlığı’na ilgili Çevre Kanunu’na istinaden 2 milyon 598 bin TL ceza kesildi.'Atık tesisine giden yol selden kapandı'Başkan Ahmet Kaya, Deliklitaş Çöp Aktarma İstasyonu önünde bugün basın açıklaması düzenledi.“Bugün arkamızda gördüğünüz çöpler nedeniyle ulusal basında gündem olduk" diyen Kaya "Bu noktaya nasıl geldik? Bundan birkaç gün önce, Trabzon’umuzun doğu ilçelerinde şiddetli yağışlar oldu, özellikle Sürmene, Araklı, Arsin ve Yomra ilçelerimiz bu selden çok etkilendi ve orada bir takım tahribatlar oldu. Bu tahribatlardan bir tanesi de bizim TRABRİKAB’ın katı atık yakma tesisine Arsin’den geçişi sağlayan köprüde meydana geldi. Bizim Trabzon'dan topladığımız çöpleri alıp oradaki tesislere taşıyan araçların üzerinden geçtiği köprü selde zarar gördü, dolayısıyla bu zarar sonrasında büyük araçlar, yani TIR’lar o köprüden geçemez oldu” diye konuştu.Kaya, çöpü taşıma görevinin ilçe belediyesi olarak kendi görevleri olmadığını ifade ederek "Bizim görevimiz Trabzon'un 87 mahallesinden çöpleri toplamak, buradaki bertaraf istasyonuna getirip teslim etmek. Bu çöpleri buradan alıp Araklı’ya, tesise getirme görevi Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin görevidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesinin görev ve sorumluluklarını belirtiliyor. Burada büyükşehre çöpleri taşıma görevi veriliyor, aynı kanunda bize de ‘büyükşehir atık yönetim planına uygun olarak katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak zorundasınız’ diyor. Benim görevim, ilçe belediyesi olarak çöpleri toplamak ve buraya taşımak, Buradan da bu çöpleri alıp Araklı'daki tesise getirme görevi büyükşehir belediyesinin görevi, benim değil” şeklinde konuştu."Önümüzde 2 şık vardı"Çöplerin boşaltılamaması dolayısıyla Ortahisar’da 11 sat boyunca çöp toplanamadığını söyleyen Başkan Kaya, “Bu süreçte ne oldu? 11 saat boyunca 87 mahallede çöp toplaması gereken araçlarımız, çöp toplayamadı ve dün basına 'Ortahisar’da ne oluyor, çöpler toplanmıyor' diye haberler geldi. Peki bu durumda biz ne yapmalıydık? Önümüzdeki 2 şık vardı; biri Trabzon'daki çöp toplamayı bırakacaktık, araçlarımızı yine oraya gönderip 11 saat, 25 saat, 30 saat yine orada rehin alınmayı bekleyecektik ya da çöpleri getirip görevi olana, 'Al benim görevim toplamak, senin görevin de çöpleri taşımak” diyerek sahibine teslim etmekti. Biz de onu yaptık, getirdik, dedik ki; Bizim görevimiz olmamasına rağmen, sırf çözüme katkı vermek için çöpleri kendi araçlarımızla oraya taşıdık fakat gördük ki sahip çıkan yok.” ifadelerini kullandı."Araklı'da çöp göndermeme kararı aldım"Yaşanan olaylar üzerine Araklı’ya çöp göndermeme kararı aldığını aktaran Başkan Kaya, “Arkadaşlara da dedim ki;'Niye göndereyim, çöpleri taşıma görevi benim görevim olmamasına rağmen bir çözüm üretme gayreti içindeyim, personelimi araçlarımı riske atıp oraya gönderiyorum ama sahipsiz bırakılıyorum. Hem de 11 saat boyunca. Olacak iş midir bu? Hangi vicdan bunu kabul eder? Akşam da Ahmet Metin Genç başkan aradı beni, o da çözüm arayışında. Konuştuk, durumu anlattım. 'Zor şartlardayız, birbirimize destek olalım' dedi. Elbette başkanım, destek olmak için biz vazifemiz olmamasına rağmen araçlarımızı oraya önderdik çöpü taşıma görevi sizindir, bizim görevimiz çöpleri toplamaktır. Bize yer göstereceksiniz, çöpe oraya dökeceğiz. Oradan da kim alıp taşıyacaksa taşıyacak” diye konuştu.“Geçici bir tedbir olarak çöpleri bu alana döktük"Çöplerin Deliklitaş’taki alana geçici bir tedbir olarak döküldüğünün altını çizen Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:Yaşanan olay üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, hiçbir uyarı yapmadan Ortahisar Belediyesine ceza yazdığını ifade eden Başkan Kaya, “Acı olan şu, bu ülkede nasıl adaletsizlik ve ayrımcılık olduğunu net olarak ortaya koyacak bir olaya tanık olduk. Bakın bize haksızlık yapıldı, araçlarımız, personelimiz alıkonuldu, bütün bunlar bir tarafa. Bakıyorum Çevre Şehircilik Bakanlığından, İl Müdürlüğünden değil, direkt bakanlığın sitesinden '150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü, hali hazırda dökmeye devam ettiği ve halk sağlığını tehdit ettiği' gerekçesiyle, bize 2 milyon 598 bin lira ceza kesmişler. Ve bize tebliğ yok. Belediye olarak biz kamu kurumuyuz ve Devletin bir kurumu bize hiç tebligat uyarı yapmadan direkt Ankara’dan ceza yazıyor” diye konuştu.

türkiye

ortahisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzon ortahisar belediye başkanı, trabzon belediyesi hangi parti, trabzon ortahisar belediye başkanı kim oldu, ortahisar